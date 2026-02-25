Deputado Luizinho Goebel indica recuperação da RO-010 entre Rolim de Moura e Migrantinópolis

Por Assessoria

O deputado estadual Luizinho Goebel protocolou, no dia 3 de fevereiro de 2026, a Indicação nº 15646/26 solicitando ao Poder Executivo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/RO), a recuperação da RO-010 no trecho que liga o município de Rolim de Moura ao distrito de Migrantinópolis, em Novo Horizonte.

A proposta foi apresentada no Plenário das Deliberações da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) e encaminhada ao Governo do Estado para análise e providências.

De acordo com o documento, o pedido abrange a recuperação da rodovia estadual RO-010, considerada uma via importante para a mobilidade da população local e para o escoamento da produção rural.

Segundo a justificativa apresentada pelo parlamentar, a estrada apresenta atualmente condições precárias de trafegabilidade, com trechos danificados, presença de buracos e problemas de drenagem. A situação tem causado dificuldades para moradores, produtores rurais, estudantes e trabalhadores que utilizam a via diariamente.

O texto destaca ainda que, no período chuvoso, os problemas se intensificam, aumentando o risco de acidentes e prejuízos econômicos na região.

A Indicação é direcionada ao Poder Executivo, com extensão ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER/RO), órgão responsável pela manutenção das rodovias estaduais em Rondônia.

No documento, o deputado solicita que sejam adotadas medidas para garantir melhores condições de tráfego, com foco na segurança viária, no acesso a serviços essenciais e no desenvolvimento regional do município de Novo Horizonte.

A matéria aguarda análise e eventual atendimento por parte do Governo do Estado.