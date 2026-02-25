Jovem é baleado por membros de facção no Orgulho do Madeira

Por rondoniaovivo.com

Sérgio M. G., 22, foi baleado por membros do CV na noite de terça-feira (24) no condomínio Orgulho do Madeira, zona Leste da capital de Rondônia.



O rapaz foi socorrido para a UPA da zona Sul após pedir ajuda do pai. Aos policiais, Sérgio, contou que mora no condomínio Orgulho do Madeira, foi abordado e rendido por membros do CV que atiraram nas duas mãos dele.

Sérgio não revelou qual teria sido a possível motivação do crime. O pai dele afirmou aos policiais que o filho é usuário de drogas.



O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.