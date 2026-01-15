Xuxa nega fake news e diz que nunca desejou a morte de Jair Bolsonaro

Publicada em 15/01/2026 às 10h06
A apresentadora Xuxa usou as redes sociais, na terça-feira (13), para rebater publicamente boatos que passaram a circular associando seu nome a um suposto desejo de morte do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Em publicação direta no Instagram, Xuxa classificou as acusações como falsas e fez um esclarecimento objetivo. “Isso é fake news. Nunca desejei a morte de ninguém”, escreveu, ao comentar as mensagens que vinham sendo compartilhadas em diferentes plataformas.
A controvérsia ganhou força após postagens sugerirem que a artista teria comemorado uma alegada piora no estado de saúde de Bolsonaro. O conteúdo se espalhou rapidamente, gerando reações negativas, principalmente entre usuários alinhados à direita, que passaram a criticar a apresentadora.
No X (antigo Twitter), perfis chegaram a acusar Xuxa de celebrar a situação do ex-presidente, enquanto outros internautas afirmaram decepção com a artista, alegando que a polêmica contrastaria com a imagem positiva ligada à infância de muitos brasileiros.
Diante da repercussão, a apresentadora optou por se manifestar para encerrar as especulações e reforçar que não compactua com mensagens de ódio ou celebração da morte de qualquer pessoa.
