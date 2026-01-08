Publicada em 08/01/2026 às 08h30
O União Cacoalense até fez uma boa partida diante de um dos maiores clubes do Brasil, os meninos da vila saíram na frente com Mateus Xavier, após cruzamento de escanteio, abrindo o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, com dominío completo da equipe santista.
No segundo tempo logo ao 14 minutos a União Cacoalense chegou ao empate, após bola levantada na área, Lucas Yan botou a mão na bola e o árbitro marcou pênalti, Ji-Paraná não vacilou e empatou a partida, numa bela cobrança, foi o segundo gol do Ji - Paraná na competição. Mas ao 22 minutos de novo Mateus Xavier aproveitou cruzamento e como um centroavante de ofício, bem posicionado subiu pra marcar de cabeça o segundo gol do Santos.
Com o brilho do atacante Mateus Xavier o Santos superou a União Cacoalense por 2 a 1, em São Carlos, e se garantiu na segunda fase da Copinha. Com os dois gols marcados, Mateus Xavier assumiu a artilharia da Copinha, com quatro gols.
Ele já havia marcado duas vezes na estreia, na vitória por 3 a 0 contra o Real Brasília.om a vitória o Santos segue líder do grupo 16, com seis pontos, enquanto Grêmio São-Carlense (2), União Cacoalense (1) e Real Brasília (1) não conseguem mais alcançar a equipe santista com apenas mais uma rodada a ser jogada.
Na próxima fase, o Santos encara o segundo colocado do grupo 15. Ferroviária, Cuiabá e Quixadá são os possíveis adversários. Já o União Cacoalense precisará vencer na última rodada, no sábado, diante do Real Brasília e torcer por uma vitória do próprio Peixe sobre o Grêmio São Carlense.
