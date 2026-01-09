União Cacoalense enfrenta o Real Brasília neste sábado (10) pela Copinha 2026

Publicada em 09/01/2026 às 14h48
A disputa pelas primeiras posições do Grupo 16 da Copa São Paulo de Futebol Júnior entra em campo neste sábado (10) de janeiro de 2026, com o confronto entre União Cacoalense-RO e Real Brasília-DF. A partida está marcada para as 8h45, no horário de Brasília.
No momento, a equipe rondoniense aparece na terceira colocação do grupo, enquanto o time do Distrito Federal ocupa a quarta posição. O duelo tem impacto direto na classificação da chave, já que as equipes seguem próximas na tabela e buscam pontuação para avançar na competição.
O confronto integra a programação oficial da Copinha 2026 e reúne duas equipes que disputam espaço em um grupo equilibrado. A partida será válida pela fase de grupos do torneio, que reúne clubes de todo o país em São Paulo.
A Copa São Paulo de Futebol Júnior é considerada a principal competição de base do futebol brasileiro e serve como vitrine para atletas em início de carreira, além de ser determinante para o futuro esportivo das equipes participantes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!