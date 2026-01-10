“Somos atores”: Andressa Urach reage a críticas após vídeo adulto com o filho

Publicada em 10/01/2026 às 11h01
A produtora de conteúdo Andressa Urach, de 38 anos, voltou a se manifestar nas redes sociais após a repercussão de um vídeo adulto gravado ao lado do filho, Arthur Urach, de 20 anos. O material gerou reações intensas na internet, incluindo acusações e críticas direcionadas à família.
Em seu posicionamento, Andressa afirmou estar emocionalmente abalada com os ataques recebidos desde a divulgação do conteúdo. Ainda assim, disse não recuar da polêmica e negou ser a idealizadora do vídeo. Segundo ela, abordar temas controversos faz parte do seu histórico profissional.
“Eu gosto de levantar temas polêmicos, já quebrei vários paradigmas. É um assunto delicado, houve muita indignação, muita gente dizendo que é um absurdo, mas não fui eu quem inventei isso. Não adianta me culpar, porque não fui eu”, declarou.
A influenciadora também ressaltou que não incentiva outras pessoas a repetirem a prática e afirmou atuar dentro da legalidade. “Que fique bem claro que eu trabalho dentro das leis do meu país. Meu filho e eu somos atores maiores de idade”, disse, ao questionar os julgamentos que vem recebendo.
Em outro trecho, Andressa criticou o tom das reações nas redes sociais e classificou parte das manifestações como preconceituosas. “Quem tem o direito de julgar o outro? Fico muito triste com os ataques. Existe muito preconceito na sociedade. Não estamos mais nos tempos das cavernas”, afirmou.
Por fim, ela avaliou que as críticas ultrapassaram o debate de opinião e passaram a atingir diretamente o filho. “As ofensas e perseguições passaram dos limites. Opinião é válida, desde que não incentive o ódio”, concluiu.
