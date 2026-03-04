Laerte Gomes recebe Comenda Marechal Rondon, maior honraria concedida pelo estado de Rondônia

Por Juliana Martins

Publicada em 04/03/2026 às 08h10

A solenidade foi realizada no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho (Foto: Assessoria parlamentar)

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) foi agraciado, na segunda-feira (2), com a comenda da Ordem do Mérito Marechal Rondon, a mais alta honraria concedida pelo Governo de Rondônia a personalidades e instituições que prestaram relevantes serviços ao estado e à sua população.

A solenidade foi realizada no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho, e reuniu autoridades, lideranças e representantes de diversos setores da sociedade. Laerte já é detentor do título ha honorífico, no grau comendador, da Medalha Marechal Rondon e mais uma vez recebe a honraria, agora, no grau grão-mestre da Ordem do Mérito Marechal Rondon.

A homenagem, que reverencia o legado do Marechal Cândido Rondon, patrono das Comunicações e símbolo de integração e desenvolvimento da região Norte, também foi concedida a outros deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero), reconhecendo o trabalho desenvolvido em favor do crescimento e fortalecimento do estado.

Ao receber a comenda, Laerte Gomes destacou a honra e a responsabilidade que a condecoração representa. “Recebo essa homenagem com muita gratidão e senso de responsabilidade. A Comenda Marechal Rondon é um reconhecimento que me motiva a continuar trabalhando com dedicação pelo povo de Rondônia. Agradeço de forma especial ao governador Marcos Rocha, grande parceiro de mandato, sempre sensível às demandas que levamos, colaborando na liberação de recursos e no fortalecimento das ações que chegam aos municípios”, afirmou o parlamentar.

Laerte ressaltou que a parceria entre o Legislativo e o Executivo tem sido fundamental para garantir investimentos importantes em diversas áreas, como saúde, infraestrutura, educação e apoio ao setor produtivo.

O deputado é reconhecido pela forte atuação em defesa dos produtores rurais, das associações e cooperativas, além do trabalho contínuo para fortalecer a agricultura familiar e impulsionar o desenvolvimento econômico regional.

Na saúde, o parlamentar tem destinado recursos e acompanhado de perto as demandas dos municípios, buscando melhorias no atendimento e na estrutura das unidades. Também mantém atuação constante na articulação de projetos e ações que promovam geração de emprego, renda e qualidade de vida à população.

Para Laerte Gomes, a comenda simboliza não apenas uma conquista pessoal, mas o resultado de um trabalho coletivo. “Essa honraria é dividida com toda a nossa equipe, com as lideranças que caminham conosco e com cada cidadão que acredita no nosso mandato. Seguiremos firmes, trabalhando com responsabilidade e compromisso para honrar essa confiança”, concluiu.

A Comenda Marechal Rondon reafirma o reconhecimento ao empenho de lideranças que contribuem para o desenvolvimento de Rondônia, fortalecendo o compromisso com o progresso e a integração do estado.