Retrocesso - Delegado Camargo denuncia fechamento de 18 escolas em Rondônia

Por Welik Soares

Publicada em 04/03/2026 às 08h30

O deputado estadual Delegado Camargo fez um pronunciamento contundente em defesa da educação pública, denunciando o que classificou como retrocesso estrutural na rede estadual de ensino. Com base em dados orçamentários e números oficiais, o parlamentar criticou o fechamento de unidades escolares, a baixa expansão da rede física e a desvalorização dos profissionais da educação.

Estrutura da rede estadual de ensino

Ao iniciar sua manifestação, o deputado direcionou sua fala à população e afirmou:

“Povo de Rondônia que me assiste, preste muita atenção no desejo que o atual governo tem para o futuro dos seus, dos meus, dos nossos filhos. Analfabeto e ignorante. É isso que o governo do Estado deseja para o futuro dos seus filhos.”

Em seguida, apresentou os dados que fundamentam sua crítica:

“Rondônia, nos últimos oito anos, construiu apenas duas escolas.”

E reforçou:

“Rondônia andou para trás, retrocedeu. Porque o governo, além de ter criado apenas duas escolas em oito anos, fechou 18 escolas.”

O parlamentar ainda detalhou quais foram as duas unidades construídas no período:

“Uma escola em Guajará-Mirim, localizada na aldeia São Luís, no Pacás Novos, uma escola indígena, portanto. E uma outra escola em Machadinho do Oeste, a escola Vivaldino Fernandes de Ávila. Oito anos, duas escolas criadas, 18 fechadas.”

Para o deputado, o saldo negativo entre escolas abertas e fechadas demonstra falha na política de expansão da educação pública estadual.

Orçamento da educação e aplicação dos recursos

Delegado Camargo também questionou a gestão dos recursos públicos destinados à educação. Segundo ele, o Estado possui orçamento robusto, mas os resultados não acompanham os valores investidos.

“Por um Estado que tem um orçamento anual de aproximadamente 18 bilhões. E tive o cuidado de ver quanto o Estado investiu em educação do ano de 2019 até o ano atual, com base na Lei Orçamentária. Orçamento da educação, 16 bilhões.”

E concluiu:

“Ou seja, o Estado, que colocou nos cofres da educação 16 bilhões de reais, construiu apenas duas escolas e fechou 18 delas.”

O parlamentar associou os números à necessidade de maior fiscalização e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Valorização dos professores

Durante o pronunciamento, o deputado também abordou a situação dos profissionais da educação, criticando a forma como, segundo ele, foram tratados.

“Eu digo isso pra você com muita tristeza, porque não estou falando apenas e tão somente da desvalorização dos professores, que foram tratados como rebeldes, receberam um reajuste ridículo de 247 reais no Vale Alimentação, algo em torno de 250 reais de Vale Transporte.”

Para Camargo, a política educacional não pode ser dissociada da valorização dos profissionais responsáveis pela formação das novas gerações.

Defesa do futuro das próximas gerações

O deputado ampliou o debate ao afirmar que a discussão vai além de números e orçamento, tratando-se do futuro das crianças e adolescentes do Estado.

“O desrespeito é na educação do seu filho. Então, senhores, povo de Rondônia que me assiste, na política, o problema não é apenas corrupção, é caráter. E a falta de compromisso com o futuro dos nossos filhos.”

Em tom de mobilização, declarou:

“Está chegando um novo tempo, uma nova era. Eu quero que você acredite, eles já nos tomaram tudo. Se tivessem roubado apenas nosso dinheiro, estaria tudo bem.”

E concluiu:

“Nossos filhos não estão apenas abandonados nas mãos das facções criminosas. Nossos filhos não estão sendo apenas maltratados dentro dos hospitais. Estão abandonados e destinados ao analfabetismo e à ignorância de um Estado que arrecada 16 bilhões nos cofres da educação, constrói apenas duas escolas e fecha outras 18.”

A atuação de Delegado Camargo reforça seu posicionamento como voz crítica à condução da política educacional estadual, com ênfase na fiscalização do orçamento, na ampliação da infraestrutura escolar e na valorização dos profissionais da educação.