Camargo enche Léo de elogios e lembra Hildon ao falar que conhece criminosos só de olhar; e os desdobramentos dos R$ 13 mi desviados no interior de Rondônia

Por Sérgio Pires

04/03/2026

AQUI, DISCURSO FEMINISTA E PRÓ GAYS; LÁ, APOIO A UMA DITADURA SANGUINÁRIA QUE OS MATA EM NOME DA RELIGIÃO

Claro que não são todos, mas uma maioria sim! Os esquerdistas hipócritas, que defendem pautas como a luta antifeminicídio e o respeito aos gays, com vigorosos discursos por aqui, apoiam um governo que trata as mulheres como animais de segunda categoria; jogam gays de cima de prédios e do alto de guindastes, mandam estuprar meninas condenadas à morte, porque a sua religião não permite se mate virgens.

O governo teocrata do Irã, cujo chefão foi morto por um ataque preciso dos Estados Unidos, tem o apoio do nosso governo, o que é lamentável. Enquanto o mundo verdadeiramente democrático comemora a possibilidade de que um grande país, hoje nas mãos de celerados assassinos, que patrocinam o terrorismo internacional, em nome dos brasileiros (o que é lamentável, porque certamente só uma minoria apoia esta excrescência) o presidente Lula se lamenta com a morte de um líder terrorista.

Embora um vídeo que bombou nas redes sociais faça parecer que o líder morto houvesse dito, num discurso, que mulheres são como animais e esta frase tenha sido retirada de um contexto, na vida real iraniana e nos países dominados pela religião islâmica, as mulheres são sim, tratados como seres de segunda categoria. Inclusive a série de protestos que culminaram com centenas e centenas de civis assassinados pela polícia do Irã, dias atrás, começou por causa de uma jovem morta porque não usava o hijab, o véu que elas são obrigadas a usar na cabeça.

A ditadura teocrática, terrível, é só mais um tipo de ditadura cruel, como as que existem na Coreia do Norte, em Cuba e em vários outros países, apenas com a diferença motivacional. Lá é religião, nos outros é o comunismo. No Irã, a proibição do uso da internet foi o passo final para a dominação do poder central, que tirou a liberdade de escolha e de informação do seu povo. É característica essencial das ditaduras começar pelo cerceamento da liberdade de opinião, para comandar um povo à força.

Quando os ditadores somem, grande parte do povo vai às ruas comemorar. Foi assim com Sadam Hussein, foi assim com Nícolas Maduro, foi assim com a morte do ayatolá Ali Khamenei e o será assim com todos os ditadores que, um a um, serão engolidos pelos ventos da liberdade.

Porque em pleno século 21, a ideia do totalitarismo está morrendo em várias partes do planeta. No novo mundo, bandidos serão tratados como bandidos. Pessoas de bem, trabalhadoras, que vivem suas vidas com honra, receberão as homenagens que merecem. Não aos ditadores. Não ao fim da liberdade. Não ao totalitarismo, seja ele político ou religioso. Viva a liberdade, viva a verdadeira democracia, viva a verdadeira Justiça!

AUTORIDADES DE TODOS OS PODERES, DE INSTITUIÇÕES E DA PM SÃO HOMENAGEADAS COM A MEDALHA MARECHAL RONDON

Foi uma longa cerimônia, recheada de alegria e emoções. O governador Marcos Rocha entregou, nesta segunda-feira, um total de 146 distinções da mais alta condecoração de Rondônia, a Medalha Marechal Rondon, a personalidades dos três Poderes, da Polícia Militar e outras organizações. O evento contou com a presença de muita gente no Teatro Estadual e teve muitos discursos, agradecimentos e o pronunciamento final de Rocha, que destacou o desenvolvimento do Estado e a convivência pacífica e solidária entre Governo e os demais poderes.

Entre as personalidades agraciadas, vários Desembargadores do Tribunal de Justiça e magistrados; membros do Ministério Público; membros do próprio governo; representantes das forças policiais e deputados estaduais. Homens e mulheres que se destacaram pelos serviços prestados ao Estado receberam a honraria, a medalha que representa a maior homenagem que Rondônia presta aos seus filhos aqui nascidos ou adotados.

Na homenagem, Marcos Rocha destacou que os resultados muito positivos do Estado, o avanço e o crescimento econômico, assim como o equilíbrio das contas públicas, são resultados de ações conjuntas do governo e os demais poderes. Rocha citou o apoio recebido de todos os poderes, das forças policiais e das instituições. Para o Governador, todas as personalidades destacadas merecem a honraria, pelo que têm feito em benefício do povo rondoniense.

LULA SÓ UM PONTO À FRENTE DE FLÁVIO BOLSONARO NO SEGUNDO TURNO, DIZ PESQUISA REALTIME/BIG DATA

O Real Time/Big Data, ligado à Rede Record, é um dos institutos de pesquisa de maior confiabilidade, nestes tempos em que as intenções do eleitor são tratadas com números muitas vezes fictícios, por institutos que todos já conhecem e a serviço de quem estão. Na última eleição, os índices de acerto do Big Data foram bastante significativos.

Por isso, há que se acreditar no que a pesquisa desta semana aponta, pelo mesmo instituto. Hoje, haveria um empate técnico, com diferença de apenas um ponto percentual, entre o presidente Lula e o Flávio Bolsonaro, indicado pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como o seu candidato à sucessão.

Na pesquisa, Lula ganharia o primeiro lugar com pelo menos sete pontos à frente de Flávio. O terceiro colocado, muito atrás dos dois, seria Ratinho Júnior, com apenas 9 pontos. Mas quando a disputa vai para o segundo turno, aí o quadro muda. Lula tem 42 pontos e Bolsonaro 41, ou seja, empatadíssimos, a pouco mais de sete meses da eleição.

Lula é um dos mais antigos políticos brasileiros ainda no poder. Flávio Bolsonaro recém teve seu nome lançado à Presidência. O empate entre ambos pode significar que o atual Presidente está perdendo espaço e que o filho do mais importante político do conservadorismo e da direita brasileira está em franca ascensão. Veremos agora se a tendência continua sendo esta ou se Lula vai reverter a perda de popularidade.

Foram entrevistadas 2.000 pessoas, entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, em todo o território nacional.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR09353/2026.

CAMARGO ENCHE LÉO MORAES DE ELOGIOS E DIZ QUE CONHECE UM CRIMINOSO SÓ EM COLOCAR OS OLHOS NELE

O deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo entrou na disputa pelo Governo fazendo muito barulho. Sua tática inicial é encher a bola do prefeito Léo Moraes, o comandante geral do Podemos, para que seja dada a ele, Camargo, e não ao prefeito de Vilhena, o também Delegado Flori Cordeiro, a preferência no comando de uma chapa para concorrer à cadeira de Marcos Rocha.

Usando as redes sociais e espaços de entrevistas na mídia, Camargo chegou a sugerir que Flori seja seu vice. Escolhe muito bem as palavras ao elogiar Léo Moraes e seu partido, mas não as escolhe ao atacar alvos adversários. Diz, por exemplo, de certa forma repetindo o que fez Hildon Chaves, um ex-promotor que se saiu bem nos debates quando disputou a Prefeitura da Capital, com frases como “eu conheço um criminoso tão logo ponho os olhos nele”. No caso de Camargo, ele faz estas afirmações ao lembrar sua experiência de 15 anos como Delegado de Polícia.

Embora muito elogiado pelo parlamentar que ainda é do Republicanos, mas quer ser do Podemos, o prefeito Léo Moraes não fez, ao menos até esta terça-feira, nenhum comentário público sobre o assunto. Sua última declaração sobre a eleição ao Governo foi dada a uma emissora de rádio, quando afirmou que Flori será o nome do Podemos. O fez um dia antes de Rodrigo Camargo se lançar ao Governo.

Lá na frente, o que decidirá Léo, em nome do Podemos? Camargo acredita que pesquisas a serem feitas em algumas semanas já o colocarão numa posição confortável para concorrer. Em enquetes nas redes sociais, ele está se saindo muito bem. Mas enquete não quer dizer nada. Pesquisas sérias sim. Portanto, devemos aguardá-las.

FEDERAIS, TRIBUNAL DE CONTAS E MP ENTRAM NAS INVESTIGAÇÕES SOBRE 13 MILHÕES DESVIADOS EM SÃO FRANCISCO

Polícia Federal, Ministério Público e Tribunal de Contas entraram na jogada para descobrir como um funcionário público de uma pequena Prefeitura do Estado conseguiu desviar quase 13 milhões de reais, sem ser descoberto até há poucos dias atrás. O servidor, da secretaria da fazenda, diz que usou todo este dinheiro para apostar nas Bets, embora, ao menos até agora, sua versão de que agiu sozinho com todo este dinheiro desviado não tenha sido oficialmente confirmada.

O prefeito Zé Wellington, de São Francisco do Guaporé, cidade onde houve o desvio milionário, chamou a Polícia Federal pedindo apoio às investigações. Nesta semana, uma equipe do Tribunal de Contas do Estado, o TCE-RO, foi designada para ir a São Francisco e levantar toda a situação, para se pronunciar depois de concluídos os levantamentos.

A Prefeitura ingressou com Ação Civil Pública pedindo a decretação de indisponibilidade de bens do réu, com fundamento no risco de dilapidação patrimonial e na necessidade de garantir o ressarcimento integral do dano. Mas ao analisar o caso, o juiz Paulo Juliano Roso Teixeira, do Juizado Especial da Fazenda Pública, entendeu que o processo deveria ser encaminhado para a Vara da Fazenda Pública.

Além disso, a Câmara Municipal está se preparando para abrir uma CPI, para investigar tudo o que aconteceu. O caso ainda vai longe, porque é surpreendente que uma só pessoa, durante tanto tempo, tenha desviado tanto dinheiro sem que tudo fosse detectado.

SÓ 20 MIL PESSOAS NA PAULISTA? SERIA CÔMICO NÃO FOSSEM TRÁGICAS AS INFORMAÇÕES DA GRANDE MÍDIA

Seria cômico, não fosse trágico. A grande imprensa ou ignorou o evento, que reuniu milhares de pessoas na avenida Paulista em São Paulo e outras tantas Brasil afora ou, mancomunada com institutos ligados a ONGs (que todos sabem que interesses representam) ou ao sistema de cálculo da USP, tentaram diminuir a enorme mobilização do domingo, chamada de “Acorda Brasil!”. A USP tem uma tática: multiplica por quatro as pernas dos presentes em ações da esquerda e divide por quatro quando a manifestação é dos conservadores ou direitistas.

É uma vergonha que a mentira e o partidarismo político estejam dominando grande parte do noticiário da grande mídia brasileira. Qualquer idiota, sem paixão pelo atual governo e seus aliados, bastava olhar as fotos e vídeos na Paulista para ter certeza, tal a enorme lotação de toda a área, para concluir que havia, no mínimo, 150 mil pessoas. Há quem considere que havia muito mais.

A bancada de Rondônia esteve representada pelos senadores Jaime Bagattoli e Marcos Rogério e pelos deputados federais Fernando Máximo e Coronel Chrisóstomo. Os senadores e os deputados divulgaram fotos ao lado do candidato Flávio Bolsonaro, indicado pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, à Presidência da República.

Bagattoli divulgou pronunciamento, lembrando que no governo Bolsonaro não houve corrupção, enquanto nos três anos do governo do PT está acontecendo o que todo o país acompanha.

“Hoje estou ao lado de milhares de brasileiros no movimento Acorda Brasil, na Avenida Paulista. É gente comum, famílias, trabalhadores, todos reunidos para defender suas convicções, pedir anistia aos condenados do 8 de janeiro, cobrar a derrubada do veto sobre a dosimetria das penas e dizer não ao aumento de impostos”, resumiu o senador Marcos Rogério.

O candidato ao Senado, o ji-paranaense Bruno Scheid, também fez parte do grupo rondoniense na manifestação do domingo.

MACÁRIO HOMENAGEIA SETE MÉDICOS E UM ADVOGADO COM O TÍTULO DE CIDADÃO DE PORTO VELHO

A Câmara de Vereadores da Capital foi palco, na semana passada, de uma solenidade marcada por emoção, reconhecimento e gratidão. Por iniciativa do vereador e médico Dr. Macário Barros, foram entregues sete títulos de Cidadão Honorário de Porto Velho a sete profissionais da Medicina e um advogado.

Foram agraciados os médicos: Victor Sadek Filho, urologista; Daniel Viana Carlos Cardoso, urologista; Jadil Fusturath Júnior, cardiologista; João Octavio Silva Morheb, cardiologista; José Erodício Azevedo, oftalmologista; Maurício de Brito Pereira, cirurgião geral; e Oadmil Monteiro Filho, urologista. Também foi homenageado o advogado Ademar dos Santos Silva, especialista em Direito Constitucional.

Macário destacou que a honraria não representa apenas um ato formal do Poder Legislativo, mas o reconhecimento público de trajetórias construídas com ética, competência e compromisso social. “O Título de Cidadão Honorário é uma das maiores honrarias que esta Casa pode conceder. Hoje, reconhecemos profissionais que escolheram Porto Velho como sua terra de trabalho, de missão e de entrega à população. Eles salvam vidas, orientam, acolhem e contribuem diretamente para o fortalecimento da nossa cidade”, afirmou.

A solenidade também contou com a presença de familiares, amigos, autoridades e representantes da sociedade civil. Alguns homenageados fizeram uso da palavra, destacando a gratidão pelo reconhecimento e reafirmando o compromisso com a população porto-velhense.

SEIS EM CADA DEZ BRASILEIROS ESTÃO ACIMA DO PESO. GOVERNO VAI CRIAR COMITÊ PARA COMBATER A OBESIDADE NO PAÍS

Se não for só mais um cabide de empregos, como é comum no governo brasileiro, a iniciativa merece elogios. O Brasil vai criar um “Comitê Gestor Intersetorial de Prevenção à Obesidade”. Embora o nome pomposo, quase assustador, a ideia é das mais positivas, até porque hoje seis em cada dez brasileiros estão com sobrepeso e a tendência é que este número aumente ainda mais nos próximos anos. Nos Estados Unidos, a proporção já é de sete gordos para três pessoas com o peso ideal.

Há ainda milhões de brasileiros com obesidade mórbida. Ela é constatada quando o peso está acima de 40 quilos por metro quadrado. Então começa o grande risco de mortalidade e a ocorrência de diversas doenças associadas. Manaus e Cuiabá são as capitais brasileiras com o maior índice de obesidade do país: 23% da população adulta, segundo pesquisa do Ministério da Saúde realizada há oito anos. O Rio de Janeiro vem logo atrás, com 22,4%. As três capitais com os menores índices são São Luís, no Maranhão (15,7%), Curitiba (16%) e Palmas, no Tocantins (16,3%). Não há números oficiais sobre Rondônia.

Ao criar um comitê gestor, colegiado, o governo pretende coordenar, monitorar e atualizar ações federais no enfrentamento a este grave problema de saúde pública. A coordenação ficará por conta do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ainda não há mais detalhes do projeto, mas a intenção é implementá-lo o mais breve possível.

A MENOS DE 100 DIAS DA COPA DO MUNDO, AS PREVISÕES PARA NOSSA SELEÇÃO SÃO AS PIORES POSSÍVEIS

A 99 dias do início da Copa do Mundo deste ano, o Brasil se prepara para mais um fiasco. Sem nem um só grande craque (o último, da geração passada que ainda joga é Neymar), com um técnico estrangeiro e jogadores milionários, a imensa maioria vivendo fora do seu país, vamos chegar à disputa de mais uma Copa com as piores previsões.

Mesmo com adversários considerados fracos na primeira fase do Mundial (Marrocos, Haiti e Escócia), todos longe de estarem na primeira linha do futebol do planeta, não temos uma Seleção confiável. Uma esperança para os brasileiros seria o craque do Real Madrid, Vinicius Júnior, mas que, na Seleção, jamais foi igual ao que é nos clubes onde jogou.

A tão pouco tempo da Copa do Mundo, a Seleção que perdeu para o Japão ou outras seleções menores, que se classificou com dificuldades, é muito tratada à grande distância dos brasileiros, que sempre faziam grandes festas e preparativos nas disputas de mundiais.

Ganhar a sexta Copa do Mundo para o Brasil seria uma espécie de milagre. Com jogadores comuns, sem um só grande craque e em decadência como Seleção, nossas previsões são as piores possíveis. Tomara que elas estejam todas erradas!

PERGUNTINHA

Na sua opinião, agora que teve anunciado o apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin, conhecido como Picolé de Chuchu, à candidatura ao governo de São Paulo do ministro Fernando Haddad, até hoje considerado o pior prefeito da história de São Paulo, vai mesmo decolar, para vencer o super preferido governador Tarcísio de Freitas?