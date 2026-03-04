Semagri apresenta link de inscrições para Feira da Roça Itinerante

Por Natalino FS

Publicada em 04/03/2026 às 08h57

Nesta terça-feira (3), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária de Ji-Paraná (Semagri), anunciou a abertura das inscrições para a primeira edição da Feira da Roça Itinerante no município. O evento será realizado nos dias 10, 11 e 12 de abril, no Ginásio de Esportes Gerivaldo José de Souza, o Gerivaldão.

Para participar da Feira da Roça Itinerante, os feirantes devem realizar o cadastro por meio do link: https://forms.gle/QgqEwjjH7titQ2487⁠⁠. No formulário, o interessado deverá preencher as informações exigidas e confirmar a inscrição, que pode ser feita até o dia 8 de março.

A Feira da Roça tem como principal objetivo promover a comercialização direta entre agricultores familiares e consumidores, em locais previamente definidos e divulgados. A iniciativa busca garantir à população o acesso a alimentos frescos, de qualidade, produzidos sem agrotóxicos e comercializados a preços justos.

Durante o evento, serão oferecidos à população verduras, legumes e frutas diretamente de produtores da agricultura familiar da região, evitando atravessadores e assegurando alimentos de qualidade com preços mais acessíveis.

A primeira edição da Feira da Roça Itinerante será realizada no Gerivaldão, nos dias 10, 11 e 12 de abril. Novos locais ainda serão definidos para as próximas edições. O objetivo é aproximar cada vez mais o feirante do consumidor, fortalecendo a agricultura familiar no município.