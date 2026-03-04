Palestra orienta famílias do Programa Criança Feliz sobre a importância da vacinação infantil

Por Assessoria

Publicada em 04/03/2026 às 08h51

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMTAS) e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), realizou uma importante palestra direcionada às famílias acompanhadas pelo Programa Criança Feliz, com o tema “A Importância da Vacinação Infantil”.

O encontro contou com a participação da enfermeira Iolene Farel Correa e da técnica de enfermagem Lionete Soares, que conduziram o momento com orientações claras e esclarecedoras acerca da imunização como ferramenta essencial na prevenção de doenças.

Durante a atividade, foram abordados pontos fundamentais como a segurança das vacinas, a relevância do cumprimento do calendário vacinal e a importância de manter a caderneta de vacinação das crianças devidamente atualizada.

A palestra também proporcionou espaço para diálogo, permitindo que pais e responsáveis tirassem dúvidas, compartilhassem experiências e reforçassem conhecimentos sobre os cuidados necessários para garantir o desenvolvimento saudável das crianças.

A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e o fortalecimento das ações voltadas à primeira infância, assegurando proteção e qualidade de vida às famílias atendidas pelo programa.