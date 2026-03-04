Alan Queiroz promove audiência pública e debate impactos da privatização da BR-364 em Rondônia

Por Jorge Fernando

Publicada em 04/03/2026 às 08h20

Evento reuniu representantes do poder público, do setor produtivo, da concessionária responsável pela rodovia, além de lideranças e membros da sociedade civil (Foto: João Martins)

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) promoveu na tarde da última segunda-feira (2), no Plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), a audiência pública para debater os impactos da privatização da BR-364 em Rondônia. O encontro reuniu representantes do poder público, do setor produtivo, da concessionária responsável pela rodovia, além de lideranças e membros da sociedade civil.

Durante a audiência, foram discutidos pontos considerados sensíveis pela população, como a implantação de pedágios, os investimentos previstos em infraestrutura, a melhoria da segurança viária e os reflexos econômicos da concessão para os municípios cortados pela rodovia. A BR-364 é uma das principais vias de escoamento da produção agrícola e industrial do estado, além de ser fundamental para a mobilidade de milhares de rondonienses.

Ao longo dos debates, participantes destacaram preocupações quanto aos valores das tarifas e à necessidade de garantir que os recursos arrecadados sejam revertidos em melhorias efetivas, como duplicações, manutenção adequada e ampliação dos serviços de apoio ao usuário. Representantes do setor produtivo enfatizaram a importância de equilíbrio entre qualidade da infraestrutura e custos operacionais.

Para o parlamentar, a audiência foi essencial para que haja avanços positivos no que diz respeito a investimentos e melhorias. “Acredito muito que teremos avanços após essa audiência, tanto na redução de tarifas, quanto a gratuidade dos nossos pacientes que precisam de tratamento de câncer e também de hemodiálise, que estão constantemente utilizando a nossa rodovia BR-364”, finalizou.

A realização da audiência pública reforça o compromisso do deputado Alan Queiroz com o debate democrático de pautas que impactam diretamente o crescimento econômico e a qualidade de vida da população rondoniense.

Foto: João Martins