PREVISÃO DO TEMPO: Chuvas intensas atingem a Região Norte nesta quarta-feira (4)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 04/03/2026 às 07h50

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a região Norte do país nesta quarta-feira (4). A previsão indica volumes elevados de precipitação na maior parte dos estados.

A exceção é Roraima, onde a expectativa é de muitas nuvens ao longo do dia, sem indicativo de acumulados mais expressivos.

No Acre, em Rondônia e no Tocantins, o dia será marcado por muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.

No Amazonas, a previsão é de chuva intensa nos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Japurá, na região Noroeste do estado, além de Fonte Boa, localizada no Sudoeste amazonense.

No Amapá, há registro de chuva em Oiapoque, no extremo Norte do estado, e em Pedra Branca do Amapari, na região central amapaense.

Já no Pará, fortes precipitações são esperadas em São Félix do Xingu, Novo Repartimento e Marabá, municípios situados no Sudeste paraense.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Macapá. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).