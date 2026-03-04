ExpoVilhena terá entrada gratuita e marca retomada das grandes feiras do agronegócio com apoio da Prefeitura

Por Assessoria

Publicada em 04/03/2026 às 08h36

A ExpoVilhena foi oficialmente anunciada e marcará o retorno das grandes feiras de agronegócio ao município com um diferencial importante: a entrada será gratuita todos os dias, inclusive para os shows. A iniciativa é realizada pela produtora Ditado Produções, com parceria da Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri).

Com o apoio institucional do município, o evento ressurge com a proposta de unir fortalecimento do setor produtivo, geração de oportunidades e acesso democrático à população. O público poderá participar gratuitamente e acompanhar os shows na pista sem custo. Para aqueles que desejarem mais conforto e exclusividade, haverá a opção de aquisição de passaporte para áreas reservadas.

Além das oportunidades de negócios e das exposições voltadas ao agronegócio, a ExpoVilhena terá uma programação cultural intensa e diversificada durante os dias de evento, programada para ocorrer de 21 a 24 de maio de 2026. O público poderá acompanhar quatro grandes shows com artistas consagrados no cenário nacional, com nomes que incluem apresentações já confirmadas de Gusttavo Lima e Simone Mendes, entre outros destaques musicais que prometem animar as noites da feira.

A programação abre com Simone Mendes no dia 21 de maio, quinta-feira. Na sexta-feira, 22, o show é de Hugo e Guilherme e Mayke e Rodrigo. No sábado, 23 de maio, Gusttavo Lima e Boy Munhoz, animam o público. No domingo, 24, dia da padroeira de Vilhena, o parque vai receber um show cristão, ainda a ser anunciado.

Além da programação cultural, a ExpoVilhena terá foco na exposição de máquinas, implementos agrícolas, tecnologias, produtos e serviços voltados ao campo, criando um ambiente propício para negócios, networking e troca de conhecimento entre produtores, empresários e investidores.

Durante o evento de lançamento, o prefeito Flori Cordeiro destacou que a parceria da Prefeitura reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento do agronegócio, setor que é um dos pilares da economia de Vilhena e responsável por grande parte da geração de emprego e renda no município.

Para a administração municipal, a retomada de uma feira desse porte representa não apenas entretenimento, mas estratégia de desenvolvimento econômico. Eventos como este movimentam diversos setores da cidade, impulsionam o comércio local e valorizam o produtor rural, consolidando Vilhena como referência do agronegócio no Cone Sul de Rondônia.