Motociclista de 27 anos morre após colisão na BR-364 em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 04/03/2026 às 08h50

Um grave acidente registrado no final da madrugada desta quarta-feira, 4 de março de 2026, resultou na morte de um motociclista na BR-364, entre Ji-Paraná e Ouro Preto do Oeste. A vítima foi identificada como Paulo de 27 anos.

De acordo com informações preliminares, o jovem seguia pela rodovia no sentido ao município de Ji-Paraná quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou se envolvendo em um violento acidente. A principal suspeita é de que o motociclista possa ter cochilado enquanto conduzia a moto, momento em que teria colidido contra a lateral de outro veículo que trafegava pela rodovia, possivelmente uma carreta.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas e compareceram à cena do acidente para realizar os procedimentos de praxe e controlar o trânsito na região.

Após os trabalhos periciais, a Funerária Dom Bosco foi chamada para realizar a remoção do corpo.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.