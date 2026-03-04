Semader realiza serviços de patrolamento e cascalhamento garantindo melhores condições de tráfego na Linha 5

Por Assessoria

Trabalho que Chega ao Campo. Nesta última semana, a equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEMADER) esteve na Linha 5, realizando importantes melhorias em toda a sua extensão.

Os pontos mais críticos receberam atenção especial, com serviços de patrolamento e cascalhamento, garantindo melhores condições de tráfego, mais segurança e qualidade no escoamento da produção rural.

A gestão municipal segue firme no compromisso de fortalecer o homem do campo e assegurar estradas mais trafegáveis para todos.