Alex Redano anuncia destinação de R$ 1 milhão para a saúde em Cacaulândia

Por Mateus Andrade

Publicada em 04/03/2026 às 08h20

Parlamentar anunciou a destinação de R$ 1 milhão para a área da saúde (Foto: Mateus Andrade)

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) anunciou a destinação de R$ 1 milhão para a área da saúde em Cacaulândia. A informação foi divulgada na segunda-feira (2), durante a inauguração da base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no município.

Segundo o parlamentar, o recurso tem como objetivo fortalecer a estrutura da rede municipal de saúde e contribuir para a melhoria do atendimento à população. “A saúde é uma das prioridades do nosso mandato. Esse recurso vai auxiliar na ampliação da estrutura e na qualificação dos serviços oferecidos à população de Cacaulândia”, afirmou o deputado.

Alex Redano anunciou emenda no valor de R$ 1 milhão para o setor de saúde do município (Foto: Mateus Andrade)

O anúncio ocorreu no mesmo dia em que o município passou a contar com a base descentralizada do SAMU, considerada importante para agilizar atendimentos de urgência e emergência na região.

O prefeito Danielzinho agradeceu a destinação do recurso e destacou que o investimento contribuirá para o fortalecimento da rede municipal de saúde, ampliando a capacidade de atendimento e oferecendo melhores condições de trabalho às equipes.

Parlamentar durante inauguração de nova unidade do SAMU (Foto: Mateus Andrade)

A iniciativa reforça a parceria entre o Legislativo estadual e o Executivo municipal na busca por melhorias nos serviços públicos.