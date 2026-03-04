Deputado Pedro Fernandes é condecorado com Medalha do Mérito Marechal Rondon

Por Assessoria

Publicada em 04/03/2026 às 08h00

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) foi condecorado com a Medalha do Mérito Marechal Rondon, uma das mais importantes honrarias concedidas pelo Governo do Estado de Rondônia. O parlamentar recebeu a medalha das mãos do governador coronel Marcos Rocha. A entrega ocorreu nesta segunda-feira (02), em cerimônia realizada no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho, reunindo autoridades, lideranças e representantes da sociedade civil.

A medalha é destinada a personalidades que se destacam pelos relevantes serviços prestados ao Estado e pela contribuição ao desenvolvimento de Rondônia. Ao receber a homenagem das mãos do governador, Pedro Fernandes destacou o significado do reconhecimento.

“Recebo essa medalha com muita gratidão e senso de responsabilidade. Essa honraria não é apenas minha, mas de todos que caminham comigo, da minha família, da minha equipe e das pessoas que confiam no nosso trabalho. Ela reforça o compromisso de continuar atuando com dedicação pelo desenvolvimento de Rondônia e pela melhoria da qualidade de vida da nossa população”, afirmou o deputado.

A solenidade marcou um momento de reconhecimento institucional e valorização de lideranças que contribuem para o crescimento do estado. A condecoração simboliza o fortalecimento do diálogo entre os poderes e o incentivo para seguir trabalhando em prol das pautas prioritárias, como saúde, infraestrutura e apoio ao setor produtivo.

A Medalha do Mérito Marechal Rondon leva o nome do patrono do estado e representa um tributo àqueles que, por meio de suas ações, colaboram para o progresso de Rondônia.