Experiência e Gestão Responsável: Conheça a Chapa 1 para o Conselho Deliberativo da Prevcom

Por SINJUR

Publicada em 04/03/2026 às 08h20

A eleição para o Conselho Deliberativo da Prevcom acontece nos dias 3 e 4 de março de 2026. Neste pleito, a Chapa 1 formada pelos servidores do TJRO, Raiclin Lima da Silva e Israel Santos Borges se apresenta aos participantes e assistidos com uma proposta fundamentada em trajetória comprovada dentro da previdência estadual e compromisso com a transparência.

Liderada pelo candidato a conselheiro Raiclin Lima da Silva e pelo suplente Israel Santos Borges, ambos economistas formados pela Universidade Federal de Rondônia e servidores do Tribunal de Justiça, a chapa reúne mais de duas décadas de experiência em gestão pública e, especificamente, mais de oito anos de atuação direta nos órgãos previdenciários do estado.

“Nossa candidatura é fundamentada em atuação positiva comprovada. Reunimos experiência técnica, resultados concretos e compromisso com a governança para assegurar estabilidade, rentabilidade responsável e proteção ao patrimônio previdenciário dos participantes”, destaca a proposta de campanha da chapa.

Trajetória de Resultados

Raiclin Lima da Silva, técnico judiciário do TJ/RO desde 2002, possui vasta experiência em análise de mercado financeiro e modelação. Sua trajetória inclui passagens pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Superior Previdenciário do Iperon, além de participação ativa na equipe que implementou a reforma da previdência e criou a previdência complementar do estado (Iperon e Prevcom). Atualmente, é membro do Conselho Deliberativo do Iperon.

Já Israel Santos Borges, que serviu o TJ/RO por mais de 24 anos antes de sua atuação na Assembleia Legislativa, agrega à chapa uma sólida vivência em fiscalização. Durante nove anos (de 2005 a 2014), atuou como Conselheiro Fiscal do Iperon, chegando a presidir o colegiado, com a função de fiscalizar a aplicação dos recursos previdenciários.

Entre os resultados concretos listados pela chapa, estão:

Participação direta na formulação e acompanhamento da Política de Investimentos.

Atuação no Plano de Amortização do Déficit Previdenciário.

Contribuição para a implantação e consolidação da previdência complementar estadual.

Fortalecimento dos mecanismos de governança e controle.

Compromissos com o Futuro da Previdência

A Chapa 1 estrutura sua plataforma em quatro eixos principais, visando a sustentabilidade de longo prazo da Prevcom:

Investimentos Sustentáveis: Buscar rentabilidade acima da meta atuarial com rigor técnico, diversificação responsável e gestão prudente de riscos.

Transparência Ativa: Defender relatórios mais claros e acessíveis aos participantes, ampliando a comunicação e a prestação de contas.

Defesa do Participante: Priorizar decisões que garantam o equilíbrio atuarial e a segurança financeira no futuro.

Fortalecimento dos Controles Internos:Aprimorar a fiscalização e a conformidade com as normas da Previc.

“Não apresentamos promessas vazias. Apresentamos histórico, qualificação e compromisso com a defesa dos interesses dos segurados”, afirma a chapa em seu material de campanha.

Participe da Eleição

A eleição para o Conselho Deliberativo da Prevcom ocorrerá nos dias 3 e 4 de março de 2026 de maneira online pelo site da instituição.https://prevcom.voti.me/

“Nossa experiência não é teórica — é prática, institucional e comprovada. Por uma fundação forte, transparente e com profissionais que conhecem a previdência a fundo. Participe. Vote. Proteja o seu futuro.”