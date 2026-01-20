Sobrinha fala sobre ausência de Preta Gil às vésperas do Carnaval: “Não me conformo”

Publicada em 20/01/2026 às 11h09
Seis meses após a morte de Preta Gil, a sobrinha Flor Gil usou as redes sociais nesta terça-feira (20) para compartilhar um desabafo marcado pela saudade. A jovem publicou uma foto ao lado da tia e falou sobre a ausência justamente às vésperas do Carnaval, período que a cantora costumava celebrar intensamente.
Na mensagem, Flor destacou a dificuldade de lidar com a perda e a passagem do tempo. “Está chegando a sua época favorita do ano e você não vai estar aqui para viver isso. Não vai mais estar e eu ainda não me conformo com isso. 6 meses sem você e a falta só cresce”, escreveu. Em outro trecho, ela afirmou buscar conforto ao imaginar a artista em paz: “Te imagino descansando no seu lugar favorito e isso acalma um pouco o coração”.
Preta Gil morreu em julho de 2025, aos 50 anos, em decorrência de um câncer. Desde então, familiares e amigos têm prestado homenagens públicas relembrando a trajetória da cantora e sua ligação com a música, a cultura e o Carnaval.
A data do desabafo coincidiu com outro momento significativo para a família. Nesta terça-feira, Francisco Gil, filho de Preta e integrante da banda Gilsons, completou 31 anos. Ele recebeu uma homenagem da namorada, a bailarina e ex-BBB Alane Dias, que publicou uma foto do casal com a legenda: “Aniversário dele. Te amo, te amo, te amo”.
Francisco celebrou o aniversário de forma reservada, com um jantar intimista. Durante a comemoração, ganhou um bolo e cantou o tradicional “Parabéns pra Você”, em um encontro marcado pela discrição e pelo clima familiar.
