“Sensação que eu tô perdendo”, diz Luana Piovani sobre filho que vive com o pai

A atriz Luana Piovani falou abertamente sobre os desafios da maternidade e demonstrou preocupação com os rumos do filho mais velho, Dom, desde que o adolescente passou a viver com o pai, Pedro Scooby, no Brasil. Em entrevista ao Estadão, a artista descreveu o ambiente atual do primogênito como marcado por valores machistas.
Mãe de Dom, de 13 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 10, Luana explicou que o filho mais velho mora há cerca de dois anos no Rio de Janeiro, após deixar Portugal, onde vivia com ela. Segundo a atriz, a mudança representa não apenas um afastamento geográfico, mas também um distanciamento dos princípios que buscou transmitir durante a infância do menino.
“O meu mais velho não mora comigo, né, mora com o pai tem dois anos… Ele vai fazer agora 14 anos. Ele ficou comigo até os 11 e eu espero, e eu oro, para que a minha essência já tenha estado lá nesses 11 anos que ele morou comigo”, afirmou.
Ao comentar o contexto em que Dom está inserido atualmente, Luana foi direta ao apontar suas inquietações. “Ele mora agora com o pai, no Rio de Janeiro, no Brasil, que é um lugar pronto para o machismo. Ele é surfista, que é um lugar extremamente machista, com homens machistas. Então, é muito difícil. Às vezes me dá a sensação que eu tô perdendo para o mundo”, declarou.
Durante a entrevista, a atriz também falou sobre a educação da filha Liz e destacou a preocupação em evitar a reprodução de comportamentos machistas dentro de casa. Segundo ela, pequenas atitudes do cotidiano são constantemente corrigidas. “Às vezes ela vai tirar o prato do irmão da mesa, e eu falo: ‘não vai tirar não’. ‘Ah, pega tal coisa’. Não vai pegar nada, levanta do sofá e vai pegar você”, relatou.
Luana afirmou ainda que adota uma postura mais protetora com a filha. “Eu também dou uma certa protegida nela. Porque é mulher e o mundo está amassando as mulheres. Vai ser protegida sim, e é bom que vocês saibam porque vocês também têm que fazer isso”, completou.
Atualmente, Dom vive com Pedro Scooby, a madrasta Cintia Dicker e a irmã mais nova, Aurora, filha do surfista com a modelo.
