“Sensação de desespero”: Virgínia Fonseca relata confusão em salão de Dubai

Uma ida rápida ao salão terminou em surpresa durante a passagem de Virginia Fonseca por Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A influenciadora contou que pretendia apenas lavar o cabelo e fazer uma hidratação simples, mas deixou o local com uma escova progressiva — procedimento que, segundo ela, não havia solicitado.
O relato foi feito nas redes sociais, onde Virgínia explicou que a situação ocorreu por dificuldades de comunicação. Apesar de ter nascido nos Estados Unidos e possuir dupla cidadania, ela afirmou não dominar o inglês, o que teria contribuído para o mal-entendido com a equipe do salão.
“Eu acho que essa hidratação que ele fez no meu cabelo mexeu na cor do meu cabelo! Estou achando que meteram uma progressiva no meu cabelo. Ele passou um produto, bateu um secador e meu olho ardeu. Sensação de desespero”, relatou.
Ao perceber que algo diferente estava sendo feito, Virgínia disse ter recorrido a um tradutor no celular para explicar que desejava apenas uma hidratação. Mesmo assim, o procedimento foi concluído e custou cerca de R$ 4.385. “Pensei, em 30 minutos ele não vai fazer uma loucura. Acho que a progressiva aqui dura 30 minutos! Três mil dirham. Não estou achando feio, agora está lindo, mas estou com medo do pós. Não sei se a progressiva vai atrapalhar na hora de passar mais tinta. Minha cabeça começou até a doer”, detalhou.
A influenciadora também demonstrou preocupação com os efeitos do procedimento a longo prazo, especialmente em relação à coloração do cabelo e a possíveis reações posteriores.
Essa não foi a primeira vez que Virgínia comentou publicamente sobre dificuldades com o idioma. Em 2024, durante participação no Sabadou, do SBT, ela afirmou que, apesar de ser norte-americana, sabe falar apenas “hi” e “bye”, explicando que cursos de inglês já tentados não surtiram efeito.
Filha de Margareth Serrão e do luso-americano Mário Serrão, Virgínia nasceu em Danbury, no estado de Connecticut, e se mudou ainda criança para Governador Valadares, em Minas Gerais. Desde então, segundo ela, retorna aos Estados Unidos apenas para viagens de lazer.
