“Sem álcool e muito treino”: Zé Felipe revela decisão após fim do namoro

Após o fim do relacionamento com Ana Castela, o cantor Zé Felipe, de 27 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (7) para comunicar aos seguidores que decidiu ficar um período sem consumir bebidas alcoólicas. A decisão foi compartilhada por meio dos stories no Instagram.
“Ficar um tempo agora sem álcool e muito treino. O ano mais abençoado começou”, escreveu o artista, sinalizando um momento de reorganização pessoal e foco na rotina de cuidados com a saúde.
O anúncio acontece poucos dias após Zé Felipe e Ana Castela confirmarem o término do namoro, divulgado publicamente na última segunda-feira (29). Apesar de o relacionamento ter durado apenas alguns meses, o casal chegou a passar o Natal junto, na casa da família do cantor.
A confraternização aconteceu na mansão de Poliana Rocha e do cantor Leonardo, pais de Zé Felipe, e contou também com a presença de familiares de Ana Castela.
Ao falar sobre o término, Zé Felipe adotou um tom de gratidão. “Sou grato por tudo que vivemos juntos. Aprendi muito com ela. Me fez enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo”, escreveu em publicação anterior.
O cantor também destacou o vínculo criado entre as famílias durante o período em que estiveram juntos. “Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo. Vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche. Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês”, afirmou.
