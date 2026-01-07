Segunda rodada da Copa SP; Genus e Porto Velho iniciam preparação; Tabelinha Rondoniense

Publicada em 07/01/2026 às 11h17
Destaques da segunda rodada da Copa Sil SP. Impeachment de Júlio Casares tem votação marcada. No Tabelinha, Genus e Porto Velho iniciam preparação para temporada.
Fim da primeira rodada na segunda-feira com vitória do Palmeiras. Hoje tem São Paulo e Santos pela Copinha.
Copa SP - O Palmeiras estreou na Copinha 2026 com vitória por 4 a 2 sobre o Monte Roraima, na segunda-feira (5), na Arena Barueri, mas em meio a polêmica. O quarto gol do Verdão, que bateu no travessão e não entrou, foi validado pela arbitragem. Com o resultado, o time lidera o Grupo 27 ao lado do Remo. A rodada ainda teve goleadas: o Coritiba aplicou 9 a 0 no Real-RR e o Grêmio venceu o Galvez por 7 a 0.
Terça-feira
A terça-feira (6) da Copa Sil SP 2026 foi marcada por mais definições rumo à segunda fase. Grêmio, Mirassol, XV de Jaú, Botafogo-SP, Guanabara City-GO, Ponte Preta e Retrô-PB garantiram classificação antecipada. O destaque do dia foi o XV de Jaú, que venceu o Trindade-GO por 2 a 1 e avançou no Grupo 8. A rodada ainda teve goleadas e jogos equilibrados, desenhando um mata-mata cada vez mais competitivo na maior vitrine das categorias de base do país.
Hoje
A quarta-feira (7) promete fortes emoções na Copinha 2026, com 28 partidas movimentando a segunda rodada da fase de grupos. Entre os destaques do dia estão Santos, São Paulo, Atlético-MG, Internacional e Botafogo, que buscam encaminhar a classificação.
Em São Carlos, o Santos enfrenta o União Cacoalense-RO às 19h30, após estrear com vitória por 3 a 0. Já o São Paulo joga às 15h, em Sorocaba, contra o Independente-AP, tentando manter os 100% de aproveitamento. Atlético-MG e Botafogo também defendem campanha perfeita, enquanto o Internacional busca a primeira vitória, após empatar na estreia.
Impeachment - O São Paulo marcou para o dia 14 de janeiro, às 18h30, a votação do impeachment do presidente Júlio Casares no Conselho Deliberativo. A decisão será tomada por voto secreto entre 255 conselheiros. Para o afastamento preventivo, são necessários dois terços dos votos. Se aprovado, o processo segue para votação dos sócios em Assembleia Geral. O pedido se baseia em denúncias sobre exploração irregular de camarote e apurações de movimentações financeiras.
Tabelinha Rondoniense
Preparação intensa dos dois times para o campeonato Rondoniense 2026. Estádio Biancão passa por reforma.
Genus - O Genus aposta na continuidade e na experiência para buscar o título do Campeonato Rondoniense 2026. O clube manteve a base do elenco, reforçou o grupo de forma pontual e segue ajustando detalhes na preparação. O técnico Júnior Lopes destaca a importância de dar sequência ao trabalho e manter a identidade tática. Um dos líderes do elenco é o goleiro Dida, tetracampeão estadual, que ressalta a união e o planejamento como diferenciais. A competição começará no dia 17, e o Genus estreia na segunda rodada, no dia 22, contra o Rondoniense Social Clube.
Porto Velho - O Porto Velho acelera a preparação para o Campeonato Rondoniense 2026 com foco total no hexacampeonato. Com base mantida e reforços experientes, o time intensifica os treinos técnicos e táticos no CT, ajustando os últimos detalhes antes da estreia. O técnico Paulo Eduardo destaca o fortalecimento do elenco e a competitividade interna como pontos-chave. Jogadores como Luan Viana e Cesinha ressaltam a intensidade da preparação e a responsabilidade de manter o legado vencedor do clube. A estreia acontecerá no dia 17, com o Porto Velho entre os favoritos ao título.
Biancão - O Estádio Biancão vive uma nova fase em Ji-Paraná. Após quase uma década sem manutenções, o espaço passa por uma ampla revitalização para receber o Campeonato Estadual e a Copa do Brasil. Os vestiários foram reformados, a iluminação restaurada e o estádio ganhou um sistema de irrigação inédito. Também houve melhorias na sala médica, na área dos árbitros, além de pintura e ajustes gerais. A estrutura renovada garante mais segurança, conforto e valoriza o esporte local. Ji-Paraná está pronta para grandes emoções.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!