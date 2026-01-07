“Saudade, viu?”: André Marques comenta falta de beijo e sexo em 2026

Publicada em 07/01/2026 às 10h46
O apresentador Andre Marques, de 46 anos, chamou atenção nas redes sociais ao falar abertamente sobre a vida pessoal durante uma interação com seguidores, na última terça-feira (6). Questionado sobre relacionamentos em 2026, o artista comentou a falta que sente de beijar e de ter uma relação amorosa.
Ao responder a um internauta, André revelou que seu último beijo, namoro e relação íntima aconteceram em 2025. “Inclusive, saudade, viu?”, disse o apresentador, em tom descontraído. Em seguida, afirmou que sente vontade de viver um novo relacionamento, mas garantiu que isso ainda não aconteceu neste ano. “Se eu dissesse que não tô com vontade, estaria mentindo. Mas, se eu dissesse que já fiz, também estaria mentindo”, completou.
Para aproveitar os primeiros dias de 2026, André Marques escolheu descansar em Fernando de Noronha, um dos destinos turísticos mais procurados do país. Entre os locais visitados, ele destacou a Praia da Cacimba, conhecida pela beleza natural e pelo mar procurado por surfistas e turistas.
Além da trajetória como apresentador, André também construiu carreira como ator. Ele ganhou projeção nacional ao interpretar o personagem Mocotó na novela Malhação, em 1995, quando estreou na televisão. Ao longo dos anos, esteve à frente ou integrou o elenco de programas como Vídeo Show, Amor & Sexo, É de Casa e The Voice Kids.
Na vida pessoal, André Marques teve relacionamentos conhecidos, como o namoro com a atriz Fernanda Vasconcellos, entre 2005 e 2008. Em 2014, o apresentador também passou por uma cirurgia bariátrica, processo que resultou na perda de cerca de 70 quilos e marcou uma mudança significativa em seu estilo de vida.
