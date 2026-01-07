“Que babaca”: Roger Moreira intensifica ataques a Wagner Moura nas redes sociais

Publicada em 07/01/2026 às 10h39
O vocalista do Ultraje a Rigor e integrante do programa The Noite, Roger Moreira, tem utilizado as redes sociais para fazer críticas recorrentes e ofensas ao ator Wagner Moura, protagonista do filme O Agente Secreto. As publicações são motivadas, principalmente, por divergências políticas entre os dois.
A mais recente postagem ocorreu nesta segunda-feira (5), quando Roger compartilhou um trecho de uma entrevista concedida por Wagner Moura ao programa Roda Viva, exibida em 2021. No vídeo, o ator se recusou a comentar uma declaração de Sérgio Camargo sobre o filme Marighella, dirigido por ele, durante o governo do então presidente Jair Bolsonaro.
Na ocasião, Wagner afirmou não ter respeito por declarações vindas de integrantes daquele governo e preferiu não responder às críticas. Ao repostar o trecho, Roger escreveu apenas: “Que babaca”. Após a repercussão, o músico voltou a atacar o ator, afirmando que a recusa em comentar se daria por falta de argumentos e criticando o financiamento público da cultura, além de mencionar o fato de Wagner residir em Los Angeles.
Os ataques não se limitaram a esse episódio. Roger tem compartilhado com frequência conteúdos antigos e recentes envolvendo Wagner Moura, sempre em tom ofensivo. Nesta terça-feira (6), o músico publicou um trecho de uma entrevista do ator à revista The Hollywood Reporter, na qual Wagner afirmou ter sofrido censura no Brasil entre 2018 e 2022, período em que Marighella enfrentou dificuldades para ser lançado comercialmente no país.
No depoimento, Wagner declarou que o filme foi inviabilizado de forma indireta, o que classificou como uma censura “cínica”. Roger reagiu novamente com ofensas, minimizando a declaração e comparando a situação com casos históricos de perseguição a jornalistas durante a ditadura. Em seguida, o músico voltou a criticar o ator ao compartilhar uma imagem em que Wagner aparece usando um boné com uma mensagem ofensiva ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Wagner Moura atualmente concorre à categoria de Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro e pode integrar a corrida pelo Oscar com O Agente Secreto, o que tem ampliado a visibilidade internacional do ator e, paralelamente, intensificado as críticas feitas por Roger Moreira nas redes sociais.
Que babaca. https://t.co/oI4ye5KkIR— Roger Rocha Moreira (@roxmo) January 5, 2026
Comentários
Seja o primeiro a comentar!