Presidente da Federação de Futebol de Rondônia se reuniu com Samir Xaud na CBF

Nesta segunda feira o presidente da CBF Samir Xaud recebeu na sede da entidade o presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia Heitor Costa, em pauta as metas e projeções para o ano de 2026, Samir agradeceu o apoio e o comprometimento do presidente da FFER e sua equipe, durante a eleição e o início da sua gestão a frente da maior entidade do futebol brasileiro.
Em contra partida Heitor Costa também retribuiu agradecimentos a CBF pelas inúmeras atividades em parceria com a FFER, como por exemplo Workshop sobre treinamentos de futebol, Arbitragem sem Fronteiras, inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol, o primeiro do Brasil do legado FIFA da Copa do Mundo de 2014 além do Projeto Palcos do Futebol e demais cursos e treinamentos de capacitação desenvolvidos pela FFER em parceria com a CBF.
Na oportunidade o presidente Heitor Costa também discutiu com Samir Xaud o calendário e as atividades de 2026 para o futebol rondoniense, "estamos prestes a iniciar o Rondoniense Sicredi 2026, sem dúvidas será uma grande competição, temos um calendário cheio com as competições estaduais promovidades pela FFER e também as competições da CBF, esse ano é histórico, teremos a maior participação de clubes de Rondônia em competições nacionais, estamos apenas iniciando 2026 que certamente será um ano fantástico para nós, nossos filiados e para o futebol de Rondônia", ressaltou Heitor Costa.
Durante a reunião o presidente Heitor Costa aproveitou a oportunidade para visitar e se reunir com diretores da CBF, visando sempre o melhor para os filiados que a partir de fevereiro entram em campo nas competições nacionais, como por exemplo a Copa do Brasil com Gazin Porto Velho, Guaporé e Ji-Paraná.
