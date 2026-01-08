Ponte de madeira de sete metros será instalada no Skate Parque de Porto Velho

Publicada em 08/01/2026 às 10h49
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), iniciou a construção de uma ponte de madeira no Skate Parque, localizado na avenida José Vieira Caúla com Guaporé. A intervenção é uma resposta à erosão que se abriu no meio da pista, garantindo mais segurança e acessibilidade aos frequentadores do espaço.
A obra prevê a remoção de um tubo existente sobre o córrego que corta o parque, com 2,5 metros de comprimento, para a instalação de uma nova ponte, que terá sete metros de comprimento e seis metros de largura. A Seinfra informa que os trabalhos devem ser concluídos nos próximos dias, dependendo das condições climáticas.
O Skate Parque seguirá aberto ao público. Apenas a área diretamente afetada pela obra permanecerá isolada temporariamente, garantindo a segurança dos usuários. Segundo o encarregado de campo da Seinfra, Francisco Civan, a execução segue padrões técnicos de resistência e durabilidade.
“As madeiras utilizadas são resistentes e seguras, e nossa equipe já construiu pontes semelhantes em outros locais da cidade”, explicou.
Além disso, no local onde existe um tubo, será implantado um vão livre, permitindo que a água passe com maior fluidez. Com isso, o volume das chuvas poderá ser absorvido de forma mais eficiente, reduzindo alagamentos e fortalecendo o sistema de drenagem, por exemplo, do bairro Aponiã e de parte do Jardim das Mangueiras. A intervenção também é vista como um avanço importante para minimizar os impactos das chuvas e aumentar a segurança dos moradores dessas regiões.
O Skate Parque, oficialmente chamado Parque Jardim das Mangueiras, fica no bairro Cuniã e integra uma ampla área de convivência pública com pista de caminhada pavimentada, quadras esportivas, brinquedos infantis, academia ao ar livre e áreas valorizadas pela presença de espécies nativas e frutíferas. O espaço foi projetado para oferecer atividades variadas às famílias da capital.
A manutenção, conservação e as políticas de uso do Skate Parque são reguladas por decreto municipal, que atribui à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) a gestão do espaço, com apoio de outras secretarias nas ações de limpeza, conservação e organização.
