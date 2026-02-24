Força tática prende mulher com fuzis, drogas, moto roubada e drone

Por hora1rondonia.com

Publicada em 24/02/2026 às 09h00

Uma mulher de 32 anos foi presa durante uma ação da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar, sob o comando do sargento Marques, na Rua Indaiá, bairro Lagoinha, em Porto Velho. A operação resultou na apreensão de armas de fogo, entorpecentes e diversos materiais ligados ao tráfico de drogas.

De acordo com informações da ocorrência, os policiais realizavam diligências na região quando conseguiram localizar o imóvel onde estaria funcionando um ponto de apoio para atividades criminosas. Durante as buscas no local foram encontrados três fuzis, sendo duas réplicas e um rifle calibre .22, além de várias munições do mesmo calibre.

Ainda no interior da residência, a equipe apreendeu aproximadamente um quilo e meio de cocaína, além de materiais utilizados para embalar e preparar a droga para a comercialização, como balanças de precisão, embalagens plásticas e outros apetrechos típicos do tráfico de entorpecentes. Também foram localizadas placas veiculares e objetos de procedência suspeita.

No local os policiais encontraram ainda uma motocicleta Honda XRE 300 com restrição de furto ou roubo, que foi apreendida. Outro item que chamou a atenção da equipe foi um drone, que possivelmente estaria sendo utilizado para dar apoio às ações criminosas.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida para a delegacia da Polícia Civil, onde foi apresentada à autoridade policial e permaneceu à disposição da Justiça. Todo o material apreendido foi encaminhado para os procedimentos cabíveis.