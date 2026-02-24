Assembleia retoma trabalhos parlamentares nesta terça-feira com abertura do ano legislativo de 2026

Por Ivanete Damasceno

Publicada em 24/02/2026 às 10h41

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realiza, nesta terça-feira (24), a partir das 15h, a sessão solene de abertura do ano legislativo de 2026. Presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos), a solenidade deve contar com a presença do governador Marcos Rocha (PSD) e de representantes dos demais poderes.

O evento, que ocorre no Plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos da Casa de Leis, em Porto Velho, marca o início da 4ª sessão legislativa da 11ª Legislatura. A abertura representa a retomada oficial das atividades normais do Parlamento, que passam a ocorrer regularmente às terças e quartas-feiras para discussão e votação de projetos, fiscalização do Executivo e apresentação de demandas da população. Trata-se do quarto ano de funcionamento da atual Legislatura, que teve início em 2023.

A população pode acompanhar a solenidade presencialmente ou pelos canais oficiais: TV Assembleia (canal 7.2) e YouTube da Alero. A sessão de abertura não tem pauta de votação, sendo um momento protocolar de renovação dos compromissos com a sociedade rondoniense.