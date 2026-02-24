Iperon Perto de Você chega ao quinto ano e percorrerá 11 cidades de Rondônia em 2026

Por Amanda Barbosa

Publicada em 24/02/2026 às 11h51

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon) publicou o calendário oficial de 2026 do projeto Iperon Perto de Você, que neste ano chega à sua quinta edição consecutiva. A iniciativa vai percorrer 11 municípios rondonienses, levando atendimentos, orientações e ações de educação previdenciária a aposentados, pensionistas e servidores públicos estaduais.

Criado com o objetivo de aproximar o Instituto dos segurados, o projeto é itinerante e oferece atendimentos essenciais relacionados à previdência estadual. Entre os assuntos mais recorrentes estão recadastramento, certidão de tempo de contribuição, averbação, cálculos e pagamentos, benefícios previdenciários, perícias e avaliação médica, além de esclarecimentos sobre a gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) estadual.

Em 2026, o projeto terá início no dia 9 de março, em Cerejeiras, e seguirá com programação nas seguintes cidades:

Cerejeiras – 09 e 10 de março

Ji-Paraná – 11 e 12 de março

Espigão do Oeste – 23 e 24 de março

Pimenta Bueno – 25 e 26 de março

Ministro Andreazza – 11 e 12 de maio

Presidente Médici – 13 e 14 de maio

Alta Floresta d’Oeste – 25 e 26 de maio

São Francisco do Guaporé – 27 e 28 de maio

Jaru – 15 e 16 de junho

Ouro Preto do Oeste – 17 e 18 de junho

Porto Velho – 6 e 7 de julho

Além dos atendimentos previdenciários, a programação seguirá ocorrendo de forma simultânea com oficinas voltadas às unidades setoriais de Recursos Humanos (RH), fortalecendo o diálogo entre o Instituto e os órgãos estaduais.

“O Iperon Perto de Você é um importante instrumento de aproximação com nossos beneficiários, com o projeto nós reforçamos a nossa transparência levando informações e sanando as dúvidas de aposentados, pensionistas e servidores públicos estaduais que ainda estão ativos”, destacou Tiago Cordeiro Nogueira, Presidente do Iperon.

Segundo o diretor de Previdência, Elton Parente, o projeto também cumpre um papel estratégico na orientação e preparação dos segurados ao longo de toda a vida funcional. “O Iperon Perto de Você consolida nosso compromisso de estar presente em todas as regiões do Estado, ouvindo de perto as demandas e oferecendo orientação qualificada. Além de esclarecer dúvidas sobre benefícios, recadastramento, averbação e cálculos, também abrimos espaço para dialogar com os servidores ativos sobre planejamento para aposentadoria e, com os aposentados, sobre qualidade de vida e saúde. As oficinas com as unidades setoriais de Gestão de Pessoas fortalecem ainda mais esse elo, garantindo mais agilidade, alinhamento e segurança nos processos previdenciários”, destacou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o projeto reforça o compromisso do governo do estado com a valorização do servidor público. “Levar educação previdenciária e atendimento especializado para diferentes municípios demonstra o cuidado do governo com quem dedicou ou ainda dedica sua vida ao serviço público. O Iperon Perto de Você fortalece o vínculo entre a Autarquia e os segurados, amplia o acesso à informação e garante que os servidores estejam cada vez mais orientados e preparados para tomar decisões com segurança e responsabilidade”, ressaltou.

Com cinco anos consecutivos de realização, o Iperon Perto de Você consolida-se como uma das principais ações de aproximação e educação previdenciária do Estado, promovendo orientação, transparência e atendimento direto em diversas regiões de Rondônia.