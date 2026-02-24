Adolescente é apreendido com 17 quilos de maconha em Guajará-Mirim

Por jaruonline.com

Publicada em 24/02/2026 às 11h43

Na madrugada desta terça-feira (24), uma ação de patrulhamento ostensivo resultou na apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente nas proximidades da rodoviária de Guajará-Mirim.

Uma guarnição da Polícia Militar de Rondônia realizava monitoramento preventivo no local em razão do fluxo intenso de passageiros para embarque em ônibus com destino a Porto Velho, quando um veículo que se aproximava para desembarque apresentou comportamento considerado suspeito ao tentar deixar o terminal de forma repentina.

Diante da situação, foi realizado acompanhamento e posterior abordagem. Durante a ação, um dos ocupantes admitiu espontaneamente que transportava uma mala contendo substância entorpecente. Em vistoria no interior do automóvel, os policiais localizaram aproximadamente 17 quilos de maconha.

O condutor do veículo, motorista de aplicativo, informou que havia sido contratado para realizar corrida até a rodoviária, sendo surpreendido pela solicitação de mudança de trajeto momentos antes da abordagem.

O passageiro abordado foi identificado como adolescente e apresentou inicialmente documento com dados inverídicos, admitindo posteriormente não se tratar de sua verdadeira identidade. Ele relatou ter sido orientado por terceiros a transportar o entorpecente até a capital do estado.

Durante a ocorrência, foram apreendidos aparelho celular, documento de identidade apresentado e a substância ilícita. O adolescente e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis. O Conselho Tutelar acompanhou toda a ocorrência, conforme prevê a legislação.

A ação resultou na retirada de expressiva quantidade de droga de circulação, contribuindo para a preservação da segurança pública e prevenção de crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes.