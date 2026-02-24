Motorista de aplicativo é sequestrado e mantido refém por criminosos

O criminoso Luiz , foi preso na madrugada desta segunda-feira (23), acusado de participar de um roubo que teve como vítima um motorista de aplicativo. O crime aconteceu na Rua da Beira, proximidades da Avenida Guaporé, bairro Três Marias em Porto Velho.
Segundo a PM, o motorista de aplicativo aceitou uma corrida que teve inicio na Rua União, com destino ao bairro Nova Esperança com três indivíduos.
Durante o trajeto o bando armado com faca e uma barra de ferro anunciou o roubo, depois colocou um capuz na cabeça da vitima e passaram a rodar com o homem até acabar a gasolina próximo ao posto de combustíveis Atem.
Um dos suspeitos desceu para abastecer o carro enquanto os demais continuavam mantendo a vítima como refém no banco traseiro, até o momento que outros veículos por aplicativo se aproximaram e o bando fugiu abandonando a o condutor.
Durante as buscas a PM conseguiu prender Luiz H., que estava escondidos nos fundos do posto. O criminoso confessou que é integrante do CV e os demais foram identificados como vulgo “Perverso” e Douglas, além terem obrigado a vítima a fazer transferências bancárias via pix nos valores de R$70 e R$90 reais.
