Whindersson ironiza internação e diz que virou “eu na camisa de força”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/02/2026 às 10h45

O período em que esteve internado em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo virou tema no novo espetáculo de Whindersson Nunes. No show “Isso Não é um Culto”, o humorista abordou a repercussão do caso e transformou o episódio em parte do roteiro, com comentários sobre a exposição nas redes e na televisão.

No palco, ele citou montagens que circularam na internet e disse ter ficado surpreso ao ver imagens produzidas por inteligência artificial.

"'Veja como está Whindersson Nunes internado nesse momento'… Era uma foto minha feita na IA, eu na camisa de força. Eu vi a foto eu fiquei com dó de mim"

O comediante também criticou análises feitas por terceiros sobre sua saúde mental, incluindo conteúdos publicados por profissionais nas redes sociais.

"Disse ‘Meu Deus, tomara que eu fique bem’. As pessoas falam o que quer, os próprios profissionais dando diagnóstico sobre mim sem nem me conhecer, os psiquiatras fazendo seus Reels… ‘Entenda aqui porque Whindersson Nunes se internou’. Eu disse: ‘Eu vou assistir. Como ele sabe e o meu psiquiatra não sabe?’"

Ao lembrar a reportagem exibida no Fantástico, da TV Globo, o artista afirmou que o material teve impacto positivo como alerta, mas também contribuiu para um rótulo que passou a acompanhá-lo.

"Aí aumenta a dó que o povo brasileiro tem de mim porque eu fiz o diabo de uma reportagem de depressão no Fantástico e ficou estigmatizado: ‘O rapaz triste do Brasil’. As pessoas falam: ‘Tá triste? Fala com o Whindersson, ele sabe disso aí"

Whindersson esteve internado no ano passado e, desde então, tem falado abertamente sobre saúde mental em entrevistas e apresentações.