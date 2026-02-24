Produtores rurais recebem caminhão com apoio do Deputado Cirone Deiró

Por Eli Batista

Publicada em 24/02/2026 às 11h44

O deputado estadual Cirone Deiró fez a entrega de um caminhão, neste sábado ((21), para a Associação Rural Nova Esperança, localizada na Linha 12, em Cacoal. “Estamos muito agradecidos ao deputado, porque sem a ajuda dele, não teríamos a mínima condição de ter esse veículo aqui, na nossa comunidade”, disse o produtor Romário Francisco Neto, presidente da entidade.

Foram investidos aproximadamente R$ 600 mil, na aquisição do veículo, viabilizados por meio de emenda parlamentar de Cirone Deiró. A solenidade de entrega contou com a presença de produtores rurais, do prefeito Adailton Fúria, da primeira-dama Joliane Fúria, dos vereadores Zivan Almeida, Alaézio do Teixeirão, Nice Condaque e Dra Amália, de Cacoal e Diogo Padilha, de Novo Horizonte, além de representantes de outros segmentos sociais.

De acordo com o presidente da associação, o veículo será utilizado para fazer o transporte de café e de outros produtos. “Com esse caminhão vamos poder pegar o café maduro na lavoura, trazer para ser beneficiado e depois levar para vender na cidade”, explicou. Segundo ele, a chegada de recursos públicos representa um grande avanço para as comunidades rurais. “Sem apoio a associação não consegue nada e não tem como se fortalecer”, afirmou.

Cirone Deiró disse que escolheu investir na agricultura familiar, desde o início de seu trabalho como deputado, com o objetivo de fortalecer a economia do Estado e melhorar a vida de quem vive na área rural. Ele agradeceu o apoio do governador, coronel Marcos Rocha e o trabalho desenvolvido por sua equipe. “Fico muito feliz com essa aquisição, porque sei que esse caminhão vai facilitar a vida dos produtores desta comunidade”, disse.