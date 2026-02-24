Divulgado resultado preliminar da Faculdade da Prefeitura

Por Jhon Silva

Publicada em 24/02/2026 às 11h27

A Prefeitura de Porto Velho divulgou nesta terça-feira, (24), o resultado preliminar das análises da comissão responsável pelo processo seletivo da Faculdade da Prefeitura. O resultado contempla a avaliação socioeconômica e o procedimento de heteroidentificação dos candidatos inscritos no programa, que oferece bolsas de estudo custeadas com recursos municipais.

De acordo com o presidente do Conselho da Faculdade da Prefeitura, Wagner Garcia, o programa foi estruturado com critérios técnicos bem definidos. “A Faculdade da Prefeitura é um programa de custeio de bolsas de estudos para alunos de Porto Velho, mantido com recursos do município. Para participar, o candidato precisa ter alcançado pelo menos 400 pontos no Enem, possuir renda familiar de até um salário mínimo e meio, ser egresso de escola pública e residir no município há no mínimo cinco anos”.

Ao todo, 6 mil candidatos se inscreveram no processo seletivo, e 165 serão contemplados com bolsas em cursos superiores variados, como Medicina, Direito, Contabilidade, Pedagogia, Odontologia e Engenharia.

Sobre o cronograma das próximas etapas, Wagner Garcia detalha: “No dia 24 sai o resultado da comissão. Nos dias 25 e 26, o candidato poderá apresentar recurso caso queira contestar. E no dia 3 de março será divulgada a listagem definitiva dos estudantes que terão o ensino superior custeado pelo município”.

Os recursos deverão ser protocolados conforme orientações previstas em edital, dentro do prazo estabelecido. A iniciativa integra a política municipal de ampliação do acesso ao ensino superior e qualificação profissional, assegurando oportunidades educacionais à população de Porto Velho por meio de critérios transparentes e processo seletivo organizado.