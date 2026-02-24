Equipamentos com tecnologia de IA agilizam exames no Pronto-Socorro João Paulo II, em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 24/02/2026 às 11h54

Com o objetivo de garantir atendimento eficaz e assistência imediata aos pacientes, o governo de Rondônia passou a utilizar, no Pronto-Socorro João Paulo II, em Porto Velho, equipamentos com tecnologia de Inteligência Artificial (IA) para a realização de exames. O recurso permite análises em tempo recorde, para alguns casos em apenas um minuto, oferecendo diagnósticos mais precisos e reduzindo o tempo de resposta em situações de urgência e emergência.

Hospitais estaduais já começam a aderir ao uso de equipamentos e assistentes virtuais, integrando a IA ao Sistema Único de Saúde (SUS). A expectativa é que a tecnologia contribua para maior eficiência nos diagnósticos e tratamentos em todo o estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os novos métodos são resultados de investimentos do governo na saúde do estado. “A Inteligência Artificial se tornou uma parceira poderosa. Com a tecnologia avançando, a utilizamos em favor de quem mais precisa. Assim, seguimos fortalecendo a rede pública e garantindo o melhor atendimento para o cidadão”, ressaltou.

ATENDIMENTOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Uma das ferramentas em uso no Pronto-Socorro João Paulo II é a Lívia IA, assistente virtual brasileira desenvolvida especialmente para profissionais da saúde. Treinada por médicos, ela auxilia na tomada de decisões clínicas com foco em agilidade, precisão e segurança, tornando-se uma aliada fundamental no atendimento hospitalar.

Segundo o médico emergencista que atua na unidade, Vinicius Nogueira, “com a IA conseguimos analisar um volume muito maior de informações em menos tempo. Ela nos dá suporte para identificar padrões que, a olho nu, poderiam passar despercebidos”, explicou.

Na prática, exames como ecocardiogramas e ultrassonografias point of care são realizados com base em algoritmos de inteligência artificial, o que garante acesso rápido e simplificado, facilitando a jornada do paciente dentro do hospital.

As especialidades que mais utilizam a ferramenta na unidade são:

Medicina de emergência;

Cardiologia;

Radiologia; e

Diagnósticos por imagem.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, salientou que a Inteligência Artificial representa um avanço decisivo. “Com o grande fluxo de pacientes no Pronto-Socorro, cada minuto faz diferença. A tecnologia nos permite reduzir o tempo de espera e otimizar processos, o que significa atender muito mais pessoas em menos tempo, sem perder qualidade. A IA garante diagnósticos rápidos e precisos, ampliando nossa capacidade de resposta e oferecendo um cuidado de ponta para os usuários do SUS em Rondônia.”