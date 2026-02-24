Zé Felipe cita Virginia como musa no Carnaval e comentário repercute

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/02/2026 às 10h41

Em meio à cobertura da folia, Zé Felipe foi abordado por jornalistas e acabou chamando atenção ao falar sobre Virginia Fonseca. Ao responder quem seria sua musa de Carnaval, o cantor mencionou a influenciadora de forma imediata, o que rapidamente repercutiu entre fãs e páginas de entretenimento.

“Virginia.”

“Virginia é a única que eu sei.”

“E a Virginia é corajosa.”

A fala foi interpretada como um gesto público de admiração e reacendeu comentários sobre a relação entre os dois, que já protagonizaram um dos casais mais acompanhados nas redes sociais.

Virginia, por sua vez, tem ampliado sua presença no cenário artístico e digital, acumulando milhões de seguidores e assumindo novos espaços, como a participação recente no desfile de Carnaval. Sua atuação empresarial e midiática é frequentemente apontada como um dos fatores que consolidaram seu nome no mercado.

Nos bastidores, o nome do jogador Vini Jr. também aparece em especulações envolvendo a influenciadora, alimentando comparações e debates sobre possíveis rumos da vida pessoal dela.

Apesar das interpretações, não houve anúncio oficial sobre qualquer reaproximação. A declaração feita durante o Carnaval, no entanto, foi suficiente para manter o assunto em alta nas redes.