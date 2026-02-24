Laerte Gomes garante R$ 350 mil para ampliar estrutura de associação que trabalha em prol do Hospital de Amor

Por Juliana Martins

Publicada em 24/02/2026 às 10h47

A Associação Beneficente de Monte Negro (Asbemon), do município de Monte Negro, já conta com R$ 350 mil em caixa. O valor foi destinado por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Laerte Gomes (PSD), atendendo à solicitação do vereador Joel Venutti.O recurso será utilizado na construção de uma cozinha, ampliando a estrutura física da associação e garantindo melhores condições de funcionamento da entidade comprometida com a realização de vários eventos como leilões, cavalgadas, entre outros e que tem como objetivo a arrecadação de fundos para o HA.

Laerte Gomes destacou que fortalecer instituições que atuam em prol da saúde é contribuir com mais dignidade para quem busca tratamentos no HA. “Estamos falando de uma entidade que realiza um trabalho essencial para os pacientes do Hospital de Amor. Investir na estrutura da Asbemon é garantir mais organização e qualidade nas atividades desenvolvidas”, ressaltou.

O parlamentar também enfatizou a importância da atuação conjunta com os vereadores. “O vereador Joel Venutti nos apresentou essa demanda e, com diálogo e compromisso, conseguimos viabilizar esse recurso que já está disponível para a associação”, afirmou.

Com o valor assegurado, a expectativa é que a nova cozinha contribua significativamente para a melhoria dos serviços oferecidos, beneficiando diretamente os membros e associados da Asbemon.