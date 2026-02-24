Sobe para 22 total de mortos por chuvas em Juiz de Fora e Ubá

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 24/02/2026 às 11h04

O governo de Minas Gerais confirmou que 22 pessoas morreram devido às fortes chuvas na zona da mata, sendo 16 em Juiz de Fora e seis no município de Ubá. O governo estadual decretará luto oficial de três dias no estado.

A prefeitura de Juiz de Fora, que já havia oficializado estado de calamidade pública, decretou luto oficial de três dias por conta das vítimas fatais.

O vice-governador de Minas, Mateus Simões, irá ainda nesta terça-feira (24) para a região, onde acompanhará o trabalho das equipes. A administração estadual informou que o governador Romeu Zema também deverá ir à zona da mata no fim do dia ou no início da quarta-feira (25).

Pontos de recolhimento

Neste momento, os primeiros pontos de recolhimento de itens e para acolhimento das pessoas que estão desalojadas e desabrigadas em Juiz de Fora são:

Escola Municipal Amélia Pires, rua Itatiaia, 570 - Monte Castelo

Escola Municipal Murilo Mendes, bairro Alto Grajaú.

Escola Municipal Nilo Camilo Ayupe, bairro Paineiras.