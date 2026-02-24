Operação da Polícia Civil combate exploração sexual infantil em Porto Velho

Por PC/RO

Publicada em 24/02/2026 às 09h00

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da DEPCA, realizou uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra investigados por exploração sexual infantil. A ação conseguiu tirar crianças de situações de risco e coletar provas importantes para a investigação.

O grupo usava aplicativos de mensagens para vender vídeos e materiais de abuso. Durante o trabalho policial, foram apreendidos celulares, computadores e cartões de memória que contêm registros dos crimes.

Todo o material foi enviado para a perícia da POLITEC. Os peritos vão analisar os aparelhos com tecnologia avançada para transformar as informações digitais em provas reais e seguras para o processo.

As crianças encontradas foram entregues ao Conselho Tutelar e já recebem as medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O objetivo agora é identificar outros envolvidos e mapear toda a rede de compartilhamento desses conteúdos.

A Polícia Civil de Rondônia reforça o compromisso de tolerância zero contra crimes de natureza sexual infantil e garante que o trabalho de inteligência seguirá firme para que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei.