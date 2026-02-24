Zelensky diz que Putin

Por G1

Publicada em 24/02/2026 às 10h25

O presidente russo Vladimir Putin "não alcançou seus objetivos" de guerra, nem "quebrou os ucranianos", declarou nesta terça-feira (24) o presidente Volodymyr Zelensky, dia em que a invasão da Rússia ao território da Ucrânia completa quatro anos.

"Putin não alcançou seus objetivos. Não quebrou os ucranianos. Não venceu esta guerra. Preservamos a Ucrânia e faremos tudo o que for possível para conseguir a paz e para que se faça justiça", declarou Zelensky em uma mensagem em vídeo.

Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou nesta terça-feira que seus objetivos de guerra "ainda não foram alcançados", porém afirmou que a Rússia continuará lutando até os alcançar.

"A operação militar especial [modo como os russos chamam a guerra] continua. (...) O principal objetivo é garantir a segurança daqueles que viveram ou vivem no leste da Ucrânia. Depois que o Ocidente interveio para apoiar a Ucrânia, o conflito se tornou uma confrontação muito maior com aqueles que querem esmagar o nosso país", afirmou Peskov em coletiva.