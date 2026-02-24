Esposa de Alberto Cowboy denuncia ameaças após embate com Ana Paula Renault no BBB 26

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/02/2026 às 10h11

Os desdobramentos do confinamento no BBB 26 ultrapassaram a casa e chegaram à família de um dos participantes. Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy, afirmou nas redes sociais que ela e os familiares vêm recebendo ameaças após os conflitos do marido com Ana Paula Renault no reality.

Casada com o brother desde 2023, Priscilla publicou um longo desabafo no Instagram nesta segunda-feira (23). Segundo ela, críticas fazem parte do jogo, mas ataques pessoais e intimidações não serão tolerados.

"Diante dos últimos acontecimentos dentro da casa, sei que muitos estão formando opiniões sobre quem está certo ou errado. Meu papel aqui não é julgar falas ou atitudes, até porque já deixamos claro que, em nenhum momento, o Alberto fez xingamentos direcionados a familiares de qualquer participante. Não vou me estender quanto a isso, porque nas redes do Alberto estamos mencionando absolutamente tudo, sem tirar de contexto, como muitos perfis estão fazendo"

Na sequência, a influenciadora afirmou que passou a ser alvo direto de comentários ofensivos e disse ter sido envolvida em narrativas que, segundo ela, não correspondem à realidade.

"O que quero trazer aqui é que quem vive o jogo aqui fora, ao lado deles, também acaba exposto a críticas e opiniões sobre o que acontece lá dentro. E opiniões, eu aceito. Sempre aceitarei. Ameaças, não. Nas últimas 24 horas, fui transformada em personagem de uma história que nunca aconteceu comigo. Me sinto profundamente desrespeitada ao ver a minha vida ser usada como 'enredo', apenas para alimentar favoritismo. Desta vez, porém, todos os limites do entretenimento foram ultrapassados"

Priscilla também relatou que mensagens com teor agressivo chegaram a atingir a filha do casal, de 4 anos.

"Transformar estratégias de jogo em ataques pessoais, xingamentos e ameaças graves à minha família aqui fora é inaceitável. Desejaram coisas inescrupulosas, inclusive, à minha filha de 4 anos de idade..."

Ao defender o marido, ela afirmou que recortes de falas estariam sendo usados de forma distorcida e criticou o que chamou de “dois pesos e duas medidas”.

"Deveria ser regra não tirar falas de contexto e aprender a interpretar falas com seriedade, e não por recortes de internet. Deveria ser regra não ameaçar, ofender ou dirigir xingamentos à família aqui fora... Isso sim é jogo baixo, e não é em nenhum momento o que o Beto está fazendo lá dentro"

"Deveria ser regra também cessar os xingamentos de baixo escalão direcionados ao Beto na casa, algo que tenho visto repetidamente e que me fere profundamente aqui fora. Há muitas regras que poderiam existir, mas quando tudo vira 'dois pesos e duas medidas', quem não apela para narrativas falsas acaba rotulado como o 'bom moço', por simplesmente escolher não destruir ninguém para se defender"

Na legenda da publicação, ela sinalizou que poderá recorrer à Justiça.