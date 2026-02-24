Conflito entre Rússia e Ucrânia completa 4 anos; impasse sobre acordo de paz continua

Por Daniel Médici/G1

Publicada em 24/02/2026 às 10h32

"Vitória de Pirro" é uma expressão usada para se referir a uma conquista que vem a um preço tão alto, mas tão alto, que de pouco ou nada serve sair vencedor.

Para analistas da Guerra da Ucrânia, no entanto, dizer que a Rússia estaria obtendo uma vitória de Pirro seria um exagero – isso porque, apesar de ter obtido pequenos avanços sobre o inimigo, o custo humano, econômico e geopolítico imposto a Moscou é tão alto que eles sequer configuram uma vitória.

Essa é a conclusão dos pesquisadores do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (ou CSIS, na sigla em inglês), um “think tank” americano com sede em Washington, DC, referência em análises de segurança e geoestratégia.

O conflito, que começou com uma grande operação por terra, mar e ar da Rússia em direção ao território ucraniano em 24 de fevereiro de 2022, completa quatro anos nesta terça-feira.

Em um estudo publicado pelo CSIS no fim de janeiro intitulado "A guerra implacável da Rússia na Ucrânia – Perdas enormes e pequenos ganhos para uma potência decadente" analisou dados como ganhos de território e perdas humanas para questionar o discurso vitorioso do líder russo, Vladimir Putin, a respeito do conflito. (Leia mais abaixo)

"Uma análise atenta dos dados sugere que a Rússia está longe de estar vencendo e, ainda mais interessante, que a Rússia é uma potência em declínio", sentencia o CSIS.