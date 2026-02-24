Deputado Edevaldo Neves destaca fortalecimento do esporte durante entrevista na Rádio Conecta 107.9 FM

Por Assessoria

Publicada em 24/02/2026 às 10h16

O deputado estadual Edevaldo Neves participou de um bate-papo especial na Rádio Conecta 107.9 FM, em entrevista conduzida pelo comunicador Eduardo Kopanis.

Durante a conversa, o parlamentar falou sobre o trabalho desenvolvido em Rondônia, com ênfase nas ações voltadas ao esporte, especialmente no fortalecimento do futebol amador.

Segundo Edevaldo Neves, o incentivo às competições esportivas tem sido prioridade de seu mandato, contribuindo para movimentar as comunidades, revelar talentos e promover inclusão social por meio do esporte.

Um dos destaques da entrevista foi a Copa do Mundo de Futebol de Várzea, considerada o maior campeonato da modalidade no estado. A competição já se tornou tradição em Rondônia, reunindo equipes de diversos municípios e fortalecendo o esporte de base.

O deputado ressaltou que investir no esporte é investir na juventude, na disciplina e na geração de oportunidades, além de promover integração entre bairros e municípios.

A entrevista reforçou o compromisso do parlamentar com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social e esportivo em todo o estado.