Investimento para saúde: Alan Queiroz destina R$ 120 mil para aquisição de ambulancha em Guajará-Mirim

Por Jorge Fernando

Publicada em 24/02/2026 às 10h03

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou R$ 120 mil para a aquisição de uma ambulancha que atenderá o município de Guajará-Mirim. O recurso foi viabilizado a partir de solicitação do vereador Davino Serrath (União) e tem como objetivo fortalecer o atendimento emergencial de saúde, especialmente às comunidades ribeirinhas da região.

A aquisição da ambulancha representa um avanço significativo para o sistema de saúde local, pois o deslocamento por via fluvial é essencial para garantir atendimento rápido e eficiente às populações que vivem às margens dos rios. Com o novo veículo, a expectativa é reduzir o tempo de resposta em casos de urgência e emergência, assegurando mais agilidade no transporte de pacientes até as unidades de saúde do município.

Para o parlamentar, o investimento é extremamente importante para a população do município. “Em Guajará-Mirim, muitas famílias dependem do transporte fluvial para ter acesso aos serviços públicos. Essa ambulancha vai garantir mais rapidez no atendimento e, principalmente, salvar vidas. Nosso mandato segue atento às necessidades dos municípios, trabalhando para levar mais estrutura e dignidade à população”, afirmou.

O vereador Davino Serrath ressaltou que a demanda surgiu a partir das necessidades identificadas junto às comunidades locais. “Essa é uma conquista importante para Guajará-Mirim. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelas comunidades ribeirinhas quando precisam de atendimento de urgência. Agradeço ao deputado Alan Queiroz por atender nosso pedido e destinar esse recurso que fará toda a diferença na vida de muitas famílias”, destacou.

A aquisição da ambulancha fortalece a rede de saúde de Guajará-Mirim e evidencia o compromisso do mandato do deputado Alan Queiroz com investimentos estratégicos que impactam diretamente a vida dos rondonienses.