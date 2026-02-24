Kits e uniformes escolares melhoram a vida das famílias em Porto Velho

Por Meiry Santos

Publicada em 24/02/2026 às 11h19

Os estudantes da rede municipal de ensino de Porto Velho já começaram a receber gratuitamente os kits e uniformes escolares distribuídos pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A entrega contempla todas as escolas da área urbana e da zona rural.

A Semed informou previamente aos pais e responsáveis que não seria necessário adquirir uniformes ou materiais básicos, pois os itens seriam fornecidos pelo município. As unidades seguem cronograma de distribuição definido pela Secretaria.

Já receberam os kits as escolas Flamboyant, Manoel Grangeiro (zona rural), Odília, Voo da Juriti e Flor do Cupuaçu, que organizam a entrega aos alunos. Nesta semana, a Semed reforçou as equipes para dar mais agilidade ao processo.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, afirmou que a ação integra o planejamento da rede. “A entrega dos kits e uniformes garante organização e melhores condições de aprendizagem aos alunos da rede municipal”, destacou.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a iniciativa fortalece a política educacional do município. “Investir na educação é assegurar estrutura e apoio às nossas escolas, além de contribuir com as famílias. Nossa proposta é assegurar que essas entregas melhorem a vida das famílias de Porto Velho”, afirmou.

A distribuição segue até que todas as unidades escolares sejam atendidas.