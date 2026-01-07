Polícia Civil prende suspeito de tentativa de latrocínio em Porto Velho

Publicada em 07/01/2026 às 11h49
Na manhã desta terça-feira, 6 de janeiro, a Polícia Civil de Rondônia, por intermédio da Delegacia Especializada na Repressão a Extorsões, Roubos e Furtos (DERF) de Porto Velho, deu cumprimento a mandado de prisão contra mais um suposto envolvido na tentativa de latrocínio praticada contra um homem, cujo principal investigado é o próprio filho da vítima.
Por meio de nova decisão judicial, o Poder Judiciário converteu as prisões temporárias do filho da vítima e de outros dois investigados em prisões preventivas, que permanecem custodiados e à disposição da Justiça.
O quarto envolvido no crime, identificado pelas iniciais J.N.M., foi localizado em sua residência. Durante a abordagem, o investigado alegou ter participado da ação criminosa como “laranja” e afirmou que já aguardava o cumprimento do mandado de prisão.
As investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer completamente a dinâmica dos fatos e a participação individual de cada um dos envolvidos, reafirmando o compromisso da Polícia Civil com a elucidação dos crimes, a responsabilização dos autores e a promoção da segurança da sociedade.
Não fique calado! Sua ajuda é fundamental para a elucidação dos crimes e o sigilo das informações é garantido!
Disque Denúncia: 197
Whatsapp: (69) 3216-8940
Comentários
Seja o primeiro a comentar!