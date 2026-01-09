Polícia Civil prende ex-vereador condenado por estupro de vulnerável em Castanheiras

Publicada em 09/01/2026 às 08h40
A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (8), um ex-vereador do município de Castanheiras, condenado a 18 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada por policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia de Presidente Médici, em cumprimento a mandado expedido pela Justiça.
A ação ocorreu no âmbito da Operação EXCELSA, deflagrada no município de Castanheiras. O ex-parlamentar foi localizado durante uma abordagem de veículos na Linha 02, zona rural da cidade. Ele estava foragido e a condenação é referente a um crime ocorrido no ano de 2018.
Em nota, a Polícia Civil de Presidente Médici destacou o compromisso da instituição com a elucidação de crimes, o cumprimento das decisões judiciais e a captura de infratores, reforçando o trabalho contínuo em defesa da segurança da população.
