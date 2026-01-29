PM apreende mais de 3 kg de maconha em ação integrada em Cacoal

Publicada em 29/01/2026 às 13h50
A Polícia Militar de Rondônia, por meio do Núcleo de Inteligência (NIPM), realizou, nesta semana, uma ação que resultou na apreensão de entorpecentes em residências localizadas no município de Cacoal, após o recebimento de denúncia anônima indicando a prática de tráfico de drogas.
De posse das informações constantes na denúncia, a equipe policial deslocou-se até os endereços citados para averiguação. No primeiro local, os militares observaram movimentação suspeita, sendo visualizado um indivíduo fazendo uso de substância entorpecente. Durante a abordagem e diligências no imóvel, foram localizadas aproximadamente 191 gramas de substância análoga à maconha, além de embalagens comumente utilizadas para o acondicionamento e transporte de drogas.
No interior da residência, também foi encontrada uma porção da mesma substância em posse de um indivíduo, o qual relatou ter recebido o entorpecente de um dos investigados.
Dando continuidade às diligências, a equipe deslocou-se até outro endereço mencionado na denúncia. No local, um suspeito tentou fugir ao perceber a presença policial, mas foi alcançado e detido. Durante a busca no imóvel, os policiais localizaram, dentro de uma geladeira, três tabletes de substância entorpecente do tipo maconha, totalizando aproximadamente 2,4 quilos, além de outras porções da droga encontradas sobre um fogão.
Em continuidade à ação, após informações prestadas pelo abordado, os militares deslocaram-se até uma terceira residência, onde, com a devida autorização, foram localizadas 28 porções de substância análoga à maconha, todas prontas para a comercialização.
Ao todo, foram apreendidos mais de 3 quilos de entorpecentes, além de materiais relacionados ao tráfico de drogas. Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.
A Polícia Militar de Rondônia reforça a importância da participação da comunidade por meio de denúncias, que contribuem diretamente para o enfrentamento ao tráfico de drogas e para a promoção da segurança pública.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!